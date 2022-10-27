AKP'nin programına giden gazeteciler tuzluk olarak mı kalacak yoksa AKP'ye mi katılacaklar? Tıkla oy ver

AKP'nin programına giden gazeteciler tuzluk olarak mı kalacak yoksa AKP'ye mi katılacaklar? Tuzluk olacaklar AKP'ye katılacaklar ANKETİ OYLA Sonuçları Göster

2023 seçimlerini “ölüm-kalım savaşı” olarak gören Cumhur İttifakı, bu uğurda devletin tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyor. Türkiye’yi derin bir ekonomik krize iten ve seçimler öncesi elinde pek bir şey kalmayan AKP iktidarı, şapkadan tavşan çıkarabilmek adına sınırları zorluyor.



Geçtiğimiz ay “yüzyılın projesi” adı altında soru işaretlerle dolu bir sosyal konut projesi başlatan iktidar, şimdi de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi adına “Türkiye Yüzyılı” dediği bir “vizyon belgesini” tanıtacak.



28 Ekim (yarın) günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak olan programa çok sayıda hükümeti eleştiren gazeteci de davet edildi.

Bu zamana kadar kendisini eleştiren gazetecileri hiçbir programa davet etmeyen iktidar, tarihinin en zor günlerini geçirdiği şu günlerde birden demokrat olduğunu hatırladı(!) ve bir dizi muhalif gazeteciyi de programına davet etti.



Söz konusu gazetecilerden kimisi davete icabet edeceklerini bildirirken kimisi ise katılmayı reddetti. Biz de yenicaggazetesi.com.tr olarak bu davete icabet edecek olan “muhalif” gazetecilerin mesleki geleceklerini merak ettik ve okuyucularımıza bir soru hazırladık: Sizce AKP'nin programına giden gazeteciler tuzluk olarak mı kalacak yoksa AKP'ye mi katılacaklar? Haydi, sen de oyunu kullan...



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