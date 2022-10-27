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AKP'nin programına giden gazeteciler tuzluk olarak mı kalacak yoksa AKP'ye mi katılacaklar? Tıkla oy ver

AKP iktidarının kendisini eleştiren gazetecileri Erdoğan’ın katılacağı “Türkiye Yüzyılı” programına davet etmesi akıllara tek bir soruyu getirdi: Bu gazeteciler bundan sonraki meslek hayatlarında tuzluk olarak mı kalacaklar yoksa AKP'ye mi katılacaklar? Tıkla oy ver…

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 15:44
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Tıkla oy ver. AKP'nin 'Türkiye Yüzyılı' programına giden gazeteciler tuzluk olarak mı kalacak yoksa AKP'ye mi katılacaklar?

AKP'nin programına giden gazeteciler tuzluk olarak mı kalacak yoksa AKP'ye mi katılacaklar? Tıkla oy ver
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AKP'nin programına giden gazeteciler tuzluk olarak mı kalacak yoksa AKP'ye mi katılacaklar?
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2023 seçimlerini “ölüm-kalım savaşı” olarak gören Cumhur İttifakı, bu uğurda devletin tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyor. Türkiye’yi derin bir ekonomik krize iten ve seçimler öncesi elinde pek bir şey kalmayan AKP iktidarı, şapkadan tavşan çıkarabilmek adına sınırları zorluyor.

Geçtiğimiz ay “yüzyılın projesi” adı altında soru işaretlerle dolu bir sosyal konut projesi başlatan iktidar, şimdi de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi adına “Türkiye Yüzyılı” dediği bir “vizyon belgesini” tanıtacak.

28 Ekim (yarın) günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak olan programa çok sayıda hükümeti eleştiren gazeteci de davet edildi.
Bu zamana kadar kendisini eleştiren gazetecileri hiçbir programa davet etmeyen iktidar, tarihinin en zor günlerini geçirdiği şu günlerde birden demokrat olduğunu hatırladı(!) ve bir dizi muhalif gazeteciyi de programına davet etti.

Söz konusu gazetecilerden kimisi davete icabet edeceklerini bildirirken kimisi ise katılmayı reddetti. Biz de yenicaggazetesi.com.tr olarak bu davete icabet edecek olan “muhalif” gazetecilerin mesleki geleceklerini merak ettik ve okuyucularımıza bir soru hazırladık: Sizce AKP'nin programına giden gazeteciler tuzluk olarak mı kalacak yoksa AKP'ye mi katılacaklar? Haydi, sen de oyunu kullan...

yenicaggazetesi.com.tr

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Altan dalaman
27.10.2022 16:07
Gazeteci derken ben gazeteci göremiyorum😁  
 
Bumocan
27.10.2022 16:00
Tuzluk mu, onun bile sofrada bir değeri var en azından tadlandiriciyi muhafaza ediyor. Gidenler hangi değeri koruyacak bilmiyorum.  
 
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