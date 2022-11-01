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  • AKP'nin toplantısına gidip tuzluk olduğunu görünce Fatih Portakal gittiğine bin pişman oldu. Erdoğan'a 'Hakkımı helal et

AKP'nin toplantısına gidip tuzluk olduğunu görünce Fatih Portakal gittiğine bin pişman oldu. Erdoğan'a 'Hakkımı helal etmiyorum' dedi

AKP'nin davetine katılan gazeteci Fatih Portakal, eleştirilere çok sert yanıt vererek, "Ben o döneklerden değilim, onu söyleyeyim. Erdoğan'ın bana söyledikleri her zaman aklımda, hakkımı helal etmiyorum kendisine." dedi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 12:37
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Erdoğan'a 'Hakkımı helal etmiyorum' dedi. AKP'nin toplantısına gidip tuzluk olduğunu görünce Fatih Portakal gittiğine bin pişman oldu

AKP'nin toplantısına gidip tuzluk olduğunu görünce Fatih Portakal gittiğine bin pişman oldu. Erdoğan'a 'Hakkımı helal etmiyorum' dedi
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28 Ekim’de Ankara Arena’da düzenlenen AKP'nin "Türkiye Yüzyılı" başlıklı toplantısına katılan gazeteci Fatih Portakal kendisine yönelik yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Portakal, hakkında konuşulanlar için "Ben o döneklerden değilim onu söyleyeyim." ifadelerini kullanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisi için kullandığı sözleri unutmadığını söyledi.

"MERAK ETMEYİN ERDOĞAN'IN SÖYLEDİKLERİ UNUTMADIM, HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"
Portakal, açıklamasında, “Merak etmeyin unutmadım benim hakkımda söylenenleri, evimin üstünde uçan dronları… Geçmişte bana Erdoğan’ın Konya meydanından söylediği sözü ben unutmadım. Her zaman aklımda, benim için geçmişte kaldı ama hakkımı helal etmiyorum kendisine. Bir gün karşılaşırsak eğer hatırlatacağım kendisine ve diyeceğim ki; hakkımı helal etmiyorum.” dedi.

"BENDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"
Portakal, devamında, "Ancak bir de yaptığınız meslek var ve o mesleği hakkıyla yerine getirmek zorundasınız. Bakın seçimlere 7 ay var ben tekrar hızlı bir şekilde YouTube yayınlarına başladım. Neden biliyor musunuz? Uyandırma servisi olayım diye. Yani kafasında soru işaretleri olan insanlar varsa veya aklımızla dalga geçenlere karşı, hayır! Bende değişen hiçbir şey yok. O yüzden diyorum ki ben dönmem. Ben doğruya doğru, eğriye eğri demesini bilen bir insanım kimseden bir menfaatim olmadığı için. Kimseden bir beklentim de olmadığı için." şeklinde konuştu.

"BANA NE AKP’DEN, BANA NE ERDOĞAN’DAN…"
Cumhurbaşkanlığı uçağına da binersin sen şimdi diyenlere ateş püsküren Portakal, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bunu şöyle yorumlamayın ‘Uçağa binersin şimdi!' Arkadaş buna ihtiyacımız mı var? Ben yapsam yıllar önce de yapardım. Bakın ben vicdanlı bir insanım, ben o döneklerden değilim onu söyleyeyim. Ben sadece aklıyla ve vicdanıyla iş yapmaya çalışan bir insanım ama AKP’nin politikaları zihnime uymadığı için eleştiriyorum. Bana ne AKP’den, bana ne Erdoğan’dan… Babamın oğlu değil. Zihniyeti beni rahatsız ettiği için onları devamlı eleştiriyorum. Kadına bakış açısı, dine bakış açısı, etnik kökene bakış açısı, insanlara bakış açısı, farklı düşüncelere bakış açısı, çalışma hayatına, eğitime bakış açısı, sanayiye, çevreye bakış açısı… Daha ne sayayım size ama değişmediği için ben bunları eleştiriyorum.”

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Tekin Ertürk
1.11.2022 13:26
Bazen, artık çoook geçtir.  
 
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