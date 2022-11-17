TikTok bir ülkede kapatılıyor olabilir. Uyarı yapıldı

FBI Direktörü Christopher Wray tarafından yapılan son açıklamalarda, TikTok’un ABD ve Avrupalı kullanıcıların güvenliğini tehlikeye attığını söyledi. Wray bu tehlikenin siyasi oylama sonuçlarını etkileyecek şekilde genişlediğini belirtti.

FBI Direktörü ABD Senatosu İç Güvenlik Komitesi’ne yaptığı açıklamada, “FBI tarafında TikTok hakkında ulusal güvenlik endişelerimiz var. Çin hükümetinin onu milyonlarca kullanıcı hakkında veri toplamayı kontrol etmek için kullanma olasılığını da içeriyor” ifadelerini kullandı.

TikTok’un kullanıcılara sunduğu öneri algoritmasına dikkat çeken FBI, milyonlarca cihazdaki yazılımı kontrol etmenin milyonlarca insanın düşüncelerini kontrol etmeyle eş değer olduğunu söyledi. Platforma yönelik yeni bir kısıtlama da gündeme getirildi.