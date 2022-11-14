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TikTok’ta bunu yaparak ayda 35 bin dolar kazanıyorlar. Yöntemlerine inanamayacaksınız!

Dünyanın en popüler video paylaşım platformlarından TikTok’ta gelir kazanma yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Bu yeni akımda pek çok yayıncı uykularını canlı yayınla sunuyor ve bundan binlerce dolar kazanıyor…

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 20:46
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TikTok’ta bunu yaparak ayda binlerce dolar kazanıyorlar. Yöntemlerine inanamayacaksınız

TikTok’ta bunu yaparak ayda 35 bin dolar kazanıyorlar. Yöntemlerine inanamayacaksınız!
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Popüler video paylaşım platformlarından TikTok'ta yeni bir gelir kazanma yöntemi daha ortaya çıktı...

Platformdaki pek çok yayıncı artık uykularını canlı yayınla sunuyor ve bundan binlerce dolar kazanıyor. 

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; The Wall Street Journal (WSJ), TikTok'ta uyku yayını yapan kişilerle görüştü.

TİKTOK'DA AYDA 35 BİN DOLAR KAZANIYOR

1 milyondan fazla takipçiye sahip Jakey Boehm, bunlardan biri. Her akşam saat 22.00'da pijamalarını giyip yatağa giren Boehm'in dünyanın dört bir yanından izleyicileri var. 28 yaşındaki yayıncı, ayda ortalama 35 bin dolar kazandığını söyledi.

Avustralya'da yaşayan Boehm'in uykusu, kullanıcıların sanal hediyeleriyle bölünebiliyor. Zira izleyiciler bu hediyelerle, yatak odasındaki sesleri veya ışıkları çalıştırabiliyor. Böylece yayıncı uykusundan uyanıyor.

"İZLEYİCİ KAOSU SEVİYOR"

Boehm, 380 dolar karşılığında yatak odasındaki her cihazın 5 dakikalığına açıldığını belirtti. Bu ödeme ayrıca bütün izleyicilere uyarı gönderiyor. Uyku yayıncısı şöyle konuştu:

"Ne kadar kaos o kadar iyi. İzleyici kaosu seviyor."

WSJ, uyku yayınlarını izlemeyi seven Catalina Calderon'la da görüştü. 43 yaşındaki Houstonlı şu ifadeleri kullandı:

"Bu çok rahatlatıcı geliyor. Tuhaf bir şekilde neredeyse arkadaşlık gibi diyebilirim. Asalında kendimi uykuya hazırlamak için izliyorum."

TV yapımcısı Kyle Hirshon ise yayınları sabah işe hazırlanırken izlediğini söyledi:

"Yatağında uyuyan ve yanında bir monitör olan bu adamı buldum. İnsanlar onu uyandırmak için rahatsız ediyordu. Ben de 'Ah, kulağa eğlenceli geliyor' dedim."

Hirshon, yayıncı Boehm'e ara sıra hediye gönderdiğini söyledi. Bunlar arasında 2 dolarlık sanal güneş gözlüğü var.

ABD'nin New York kentinde yaşayan bir başka uyku yayıncısı Duane Olson ise platformdaki dolandırıcı tehlikesine dikkat çekti. Olson, bazı kişilerin yayınlarda kendisi adına bağış istediğini ancak başkasına ait bir hesap numarası gönderdiğini belirtti.

YouTuber Patrick Moore, bazı dolandırıcıların uyku yayınlarının görüntülerini kaydedip daha sonra kendileriymiş gibi videoyu paylaştığını ve böylece bağış topladığını söyledi. Moore, kötü yayın kalitesi ve gönderilen hediyelerin ekranda gözükmemesinin, dolandırıcıları ele verebileceğini vurguladı.

WSJ, uyku yayınlarının canlı yayın hizmeti Twitch'le şahlandığını ve geçen yıl itibarıyla TikTok'ta da yayıldığını yazdı. Çinli teknoloji devi ByteDance'a ait platform, yayıncılara gönderilen sanal hediyelere harcanan paradan pay alıyor. Ancak ne kadar yüzde alındığı bilinmiyor.

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Garip
14.11.2022 20:53
Ne insanlar va ya akıl fikir ver yarabbim.  
 
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