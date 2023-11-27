TikTok gittikçe garipleşiyor... Sakallı bir adam turuncu peruk takıp kadın elbisesi giyip canlı yayın açtı binlerce beğeni topladı

TikTok kullanıcısı bir adam makyaj yaptı, turuncu peruk taktı ve kadın elbisesi giyerek yayın açtı. Açtığı yayında para toplayan sosyal medya kullanıcısının yayınını binlerce kişi beğendi.
TikTok kullanıcısı bir adam makyaj yaptı, turuncu peruk taktı ve kadın elbisesi giyerek yayın açtı. Açtığı yayında para toplayan sosyal medya kullanıcısının yayınını binlerce kişi beğendi.
TikTok kullanıcısı bir adam makyaj yaptı, turuncu peruk taktı ve kadın elbisesi giyerek yayın açtı. Açtığı yayında para toplayan sosyal medya kullanıcısının yayınını binlerce kişi beğendi.