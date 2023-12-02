TikTok Türkiye’de yasaklanacak mı? AKP’li isim açıkladı

Toplumun büyük tepkisini çeken sosyal medya paylaşımları ve canlı yayınlar sonrası TikTok’un lisansının iptal edilmesi gündeme geldi. Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AKP’li Hüseyin Yaman, platformun lisansının iptaline kadar çok sayıda yaptırımın gündemde olduğunu söyledi.

KAYNAK: İHA
TikTok Türkiye’de yasaklanacak mı? AKP’li isim açıkladı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman Hatay’da yaptığı özel açıklamada komisyonda TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformlarına yönelik çalışmaların detaylarından bahsetti.

TIKTOK TEMSİLCİSİ KOMİSYONA ÇAĞRILDI

Yayman, TikTok’un Türkiye ve Avrasya temsilcisinin komisyona çağrıldığını belirtip, “TikTok başta olmak üzere dijital mecralarda Türk toplumunun aile yapısını bozmaya yönelik, ahlakımıza, ananemize, kültürümüze yönelik, çocuklarımıza yönelik, kadınlarımıza yönelik hiçbir şekilde tasvip etmeyeceğimiz bir takım yayınları, bir takım görüntüleri, kınıyoruz, lanetliyoruz. Buradan tüm milletimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. 7 Aralık tarihinde TikTok’un Türkiye ve Avrasya temsilcisi Emir Gelen beyi davet ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonuna gelecek ve bu konularla ilgili açıklama yapacak” dedi.

TORBA YASA GELİYOR

Yayman konuyla ilgili devam edep bir torba yasa hazırlığı olduğuna vurgu yaparak, “Başta TikTok olmak üzere kendilerine sosyal medya fenomeni diyen bazı insanların ki onların neyin fenomeni olduğunu asla bilmiyoruz ve ne yaptıklarını bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili TBMM’de bir torba yasa hazırlığı var. Özellikle gelirlerinin araştırılması, muhasebeleştirilmesi, vergilendirilmesi konusunda çok çok ciddi adımlar atacağız. TikTok başta olmak üzere dijital mecralarda milletimize yönelik, ahlakımıza yönelik, ailemize yönelik, çocuklarımıza yönelik, başta müstehcenlik olmak üzere uygulamalar asla tasvip edilemez ve bu insanların iyi bir iş yapıyor gibi ortaya çıkması ve bunlara bağış yapılması zaten meleşenin vahametini ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.

LİSANS İPTALİ GÜNDEMDE

Yayman, lisans iptaline kadar varacak yaptırımların masada olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

“Biz Dijital Mecralar Komisyonu olarak başta bant daraltma, yayın yasağının getirilmesi, reklam yasağının getirilmesi ve gerekirse lisans iptali olmak üzere tüm dijital mecralarla ilgili çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz bunu kamuoyuna açıklamak isterim.”

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