Timsahlar neden gözyaşı dökerler? 'Timsah Gözyaşları' teriminin ardındaki gerçek şaşırtıyor

Timsahlar da gözyaşı dökerler. Ancak timsahların gözyaşları duygusal gözyaşları değil anatomik gözyaşlarıdır.

Sürekli su altında nemli ortamda bulunan timsahlar eğer dışarda uzun vakit geçirirlerse gözleri kurur. Gözleir kuruyan timsahlarda gözlerini nemlemdirmek için ağlarlar.

TİMSAH GÖZYAŞLARI TERİMİ

Öte yandan samimi olmayan, yalan gözyaşları için timsah gözyaşları terimi kullanılıyor. Çünkü timsahların avlarını yerken ağladığına dair bir inanış var.

Timsahların saldırı öncesi gözyaşlarıyla kurbanlarına bir 'tuzak' kurduğu öne sürülüyor.

Ağlayarak kurbanlarını avladıklarına inanılıyor.

İnanan insanlar tarafından da bu terim yıllar boyu sahte duyguların tanımlanması için kullanıldı.

Timsah gözyaşlarının ardında yatan nedenler hakkında artık birçok bilimsel gerçek var. Ancak hala günlük hayatta kullanılıuyor