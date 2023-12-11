Timsahlar neden gözyaşı dökerler? 'Timsah Gözyaşları' teriminin ardındaki gerçek şaşırtıyor

Samimi olmayan ağlayışlar olarak kullanılan Timsah Gözyaşları teriminin anlamı ve neden timsahların gözyaşı döktüğünü öğrenenler şaşırıp kalıyor. İşte detaylar…

Ayşe Memiş KAYNAK: Haber Merkezi
Timsahlar neden gözyaşı dökerler? 'Timsah Gözyaşları' teriminin ardındaki gerçek şaşırtıyor

Timsahlar da gözyaşı dökerler. Ancak timsahların gözyaşları duygusal gözyaşları değil anatomik gözyaşlarıdır.

Sürekli su altında nemli ortamda bulunan timsahlar eğer dışarda uzun vakit geçirirlerse gözleri kurur. Gözleir kuruyan timsahlarda gözlerini nemlemdirmek için ağlarlar.

TİMSAH GÖZYAŞLARI TERİMİ

Öte yandan samimi olmayan, yalan gözyaşları için timsah gözyaşları terimi kullanılıyor. Çünkü timsahların avlarını yerken ağladığına dair bir inanış var.

Timsahların saldırı öncesi gözyaşlarıyla kurbanlarına bir 'tuzak' kurduğu öne sürülüyor.

4f71dba7cfc4024c2f79c27368ff3d19.jpeg

Ağlayarak kurbanlarını avladıklarına inanılıyor.

İnanan insanlar tarafından da bu terim yıllar boyu sahte duyguların tanımlanması için kullanıldı.

Timsah gözyaşlarının ardında yatan nedenler hakkında artık birçok bilimsel gerçek var. Ancak hala günlük hayatta kullanılıuyor

İlgili Haberler
Rüyada timsah görmek ne demek? Rüyada timsah görmek neye işaret?
Timsah saldırısından timsahı ısırarak kurtuldu
Timsah saldırısından timsahı ısırarak kurtuldu
İstanbul'un göbeğinde evinde Nil timsahı besleyip ticaretini yapıyor
İstanbul'un göbeğinde evinde Nil timsahı besleyip ticaretini yapıyor
İnsanlara saldıran timsahlar öldürüldü
İnsanlara saldıran timsahlar öldürüldü
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Son Haberler
Sivas’ta sahte alkol operasyonu Gündem
Sivas’ta sahte alkol operasyonu
Harvard'dan skandal karar Dünya
Harvard'dan skandal karar
Uzmanından korkutan diyabet açıklaması Sağlık
Uzmanından korkutan diyabet açıklaması
Beşiktaş'tan transfer açıklaması: İtibar etmeyin Spor
Beşiktaş'tan transfer açıklaması: İtibar etmeyin
Almanya'dan Mahmud Abbas kararı Dünya
Almanya'dan Mahmud Abbas kararı
Adana için kuvvetli sağanak uyarısı Gündem
Adana için kuvvetli sağanak uyarısı
Mansur Yavaş’tan esnaf ziyareti Gündem
Mansur Yavaş’tan esnaf ziyareti