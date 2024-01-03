TİP'ten Yargıtay'a çok sert Can Atalay tepkisi. 'Darbeye ve darbecilerle geçit vermeyeceğiz'

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin kararının hukuka uygun olmadığına ve karara uyulmamasına karar verdi.

TİP, sosyal medya hesabı X'ten konuya ilişkin yaptığı paylaşımla Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay ile ilgili verdiği kararı “darbe” olarak niteledi.

"DARBE VE DARBECİLERE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Hatay Mv. Can Atalay hakkındaki kararı, Anayasa’yı değiştirecek çoğunluğu sandıkla sağlayamayan Saray Rejimi’nin Anayasa’yı fiilen ortadan kaldırdığının ilanıdır. Bu bir yargı kararı değildir. Darbedir! Darbeye ve darbecilere geçit vermeyeceğiz!