Titanik faciasının hiç yayınlanmamış görüntüsü ortaya çıktı

15 Nisan 1912 yılında gerçekleşen Titanik Faciası yine gündeme geldi. Titanic faciasının 109. yılında Woods Hole Oşinografi Enstitüsü, geminin daha önce hiç yayınlanmamış nadir görüntülerini ortaya çıkardı.

Bu yeni görüntüler, James Cameron’ın Oscar Ödüllü filmi Titanic’in 25. yıl dönümü münasebetiyle yayınlandı. Enstitü, Titanic’in yıkıntılarını keşfeden ekibin lideri Dr. Robert Ballard’a ait olan 35 mm film rulolarının dijital bir versiyonunu oluşturdu.

Bu film ruloları, 1985 yılında yapılan keşif gezisi sırasında çekilmişti ve Titanic’in nihai yerleşim yerini belirlemek için kullanılan ilk veriler arasındaydı.

Daha önce yayınlanmamış ve hiçbir zaman basına servis edilmemiş olan bu görüntüler, geminin gövdesi ve üst güvertesinde yer alan birçok görüntünün yanı sıra bazı dekor ve iç mekan tasarımlarını da gözler önüne seriyor. Görüntülere bakıldığında, görüntü kalitesinin düşük olduğu anlaşılıyor. Ancak görüntülerin çekildiği yıl düşünüldüğünde aslında bu durum son derece normal. Görüntüler, Titanic’in enkazının 3.750 metre derinlikteki yerini gösteriyor. Titanic, 1912 yılında dünya tarihinin en büyük gemisi olarak İngiltere’den New York’a doğru yola çıkmıştı. Ancak, 14-15 Nisan 1912 gecesi, Atlantik Okyanusu’nda bir buzdağına çarparak battı ve 1.496 kişi hayatını kaybetti. Titanic’in enkazı 1985 yılında Dr. Robert Ballard tarafından keşfedildi. Ballard, yıkıntıları keşfetmek için özel bir robotik cihaz kullanmıştı.

TİTANİC FACİASI NEDİR?

İngiliz yolcu gemisi Titanic 15 Nisan 1912'de buzdağına çarparak battı ve kazada 1500 yolcu hayatını kaybetti. Enkazı Atlantik'te, 3784 metre derinlikte yatıyor ve 90 atmosferlik Venüs yüzeyinden yüksek basınca maruz kalıyor.

Titanic'in yapımında zamanının mevcut olan en ileri teknolojiler kullanılmıştı. Birçok insan tarafından "batmaz gemi" olduğuna inanılıyordu ve bu inanış batmadan önce bu şekilde tanımlanmış ve lanse edilmişti. Bu derece ileri teknoloji ve eğitimli mürettebata rağmen batması birçok insanı şoke etti.