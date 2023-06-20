Titanik’e turistik gezide batan deniz altında 5 kişi olduğu doğrulandı. İngiliz milyarder onlardan biri

Atlantik Okyanusu'nda Titanik enkazına dalış yapan bir denizaltının kaybolduğu ve içinde 5 kişinin bulunduğu bildirildi.

Titanik’e turistik gezide batan deniz altında 5 kişi olduğu doğrulandı. İngiliz milyarder onlardan biri

ABD Sahil Güvenliği, denizaltının OceanGate Expeditions adlı özel bir şirket tarafından düzenlenen Titanik turunun bir parçası olduğunu ve iletişimin kesildiğini açıkladı. Denizaltıda bulunan kişilerin kimlikleri henüz açıklanmadı ancak İngiliz basınında yer alan haberlere göre İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding'in de aralarında olduğu iddia ediliyor. ABD ve Kanada donanmalarına ait uçaklar arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Denizaltı, 1912 yılında buzdağına çarparak batan ve 1500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Titanic'in enkazını ziyaret etmek üzere dalışa geçmişti. Kişi başı 250 bin dolar ödeyen turistler, Kanada'nın Newfoundland ve Labrador eyaletindeki St. John's'tan yola çıkarak yaklaşık 8 saat süren bir yolculukla Titanic'in enkazına ulaşıyorlardı. Denizaltının 5 kişilik kapasitesi vardı ve bu yılın 5'inci dalışını gerçekleştiriyordu. Titanic'in enkazı, National Geographic Explorer-in-Residence Dr. Robert Ballard ve ekibi tarafından 1985 yılında keşfedilmişti .

Titanik’in enkazı 3 bin 800 metre derinlikte

Titanik’in enkazı, Kanada’nın Newfoundland kıyılarının yaklaşık 600 kilometre açığında Atlantik Okyanusu'nun dibinde 3 bin 800 metre derinlikte yer alıyor. Zamanının en büyük yolcu gemisi olan Titanik, 1912'de İngiltere'nin Southampton limanından ABD'nin New York kentine yaptığı ilk yolculuk sırasında bir buzdağına çarparak batmıştı. Gemideki 2 bin 200 yolcu ve mürettebattan en az bin 500'ü hayatını kaybetmişti. Titanik'in enkazı 1985'te keşfedilmesinden bu yana kapsamlı şekilde araştırılıyor.

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