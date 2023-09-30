İkinci Titanik faciası film oluyor

Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltı felaketi film olarak beyazperdeye taşınıyor. 5 kişinin hayatını kaybettiği trajik kazayı konu alacak film için çalışmalar başladı.

İkinci Titanik faciası film oluyor

1912 yılında buz dağına çarparak batan Titanik gemisinin enkazına dalış yapan 5 kişi, OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Bu felaketin diziye dönüşeceği ve Titanik filminin yönetmeni James Cameron'a proje için teklif gittiği iddia edilmişti.

Deadline'ın haberine göre, The Blackening filminin yapımcısı E. Brian Dobbins'in film için çalışmalara başladığı bildirildi.

MindRiot Entertainment'ın yapımcılığını üstleneceği ve Justin MacGregor ve Jonathan Keasey'in senaryosunu kaleme alacağı film, felaketten önce yaşananları, kaza anını ve sonrasını izleyiciye aktaracak.

Jonathan Keasey projeyle ilgili “Filmimiz yalnızca trajediye karışan herkesi ve ailelerini onurlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda günümüz medyasının doğasına ilişkin daha büyük kaygılara da değinen bir araç olarak hizmet edecek" dedi.

Keasey sözlerine "Önemli olan tek şey gerçektir. Ve dünyanın her zaman gerçeği bilmeye hakkı var; beş dakikalık şöhret peşinde koşanların boğazımıza tıkıştırdığı müstehcen yemlere değil. Hayat siyah ve beyaz değildir. Karmaşıktır" diye devam etti.

Filmin oyuncu kadrosu ve vizyon tarihine dair bir bilgi verilmedi.

BEŞ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Titan'da bulunan beş kişi arasında 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding; her ikisi de İngiliz vatandaşı olan Pakistan doğumlu iş insanı 48 yaşındaki Şehzade Davud ve 19 yaşındaki oğlu Süleymen Davut; enkazı onlarca kez ziyaret etmiş olan Fransız okyanus bilimci ve Titanik uzmanı 77 yaşındaki Paul-Henri Nargeolet ve OceanGate'in Amerikalı kurucusu ve CEO'su Stockton Rush bulunuyordu.

CAMERON'A TEKLİF GİTMİŞTİ

DailyMail’in haberine göre, Titanik’in yönetmeni James Cameron’a Titan faciasının dizisini çekmesi için teklif götürülmüştü. The Sun’a konuşan bir kaynak "Titan felaketi şimdiden dünyanın en büyük yayıncılarından biri için büyük bir dizi projesi olarak görülüyor ve ilk tercihleri James Cameron" demişti.

33 KEZ TİTANİK'E DALIŞ YAPTI

Titanik enkazına 33 kez dalış yapan yönetmen James Cameron, iletişimin kopması ve denizaltının nerede olduğunun tespit edilememesinin ardından "katastrofik" bir hadisenin yaşandığını anladığını söylemişti.

"Denizaltının okyanusun en dibinde oluğunu biliyordum. Denizaltını daha sonra tam dediğim yerde buldular" diyen Cameron, 1912 yılında batan Titanik ile Titan denizaltının kaybolması arasındaki benzerliğin "korkunç bir ironi" olduğunu dile getirdi.

Yolcu gemisinin 1912 yılında daha ilk seferinde bir buz dağına çarpmasını konu alan romantik ve dram tarzındaki Titanik filmi, tüm zamanların en çok hasılat yapan dördüncü filmi.

11 Oscar ödülü kazanarak adını sinema tarihine yazdıran film, 1997 yılında vizyona girdi.

İlgili Haberler
Titanik yolunda batan denizaltının enkazı çıkarıldı. 5 kişiye mezar olmuştu
Titanik filminin yönetmeni James Cameron denizaltı faciası ile ilgili açıklama yaptı. Turistlik Titan denizaltısı 5 yolcusuyla Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu
Titanik’e giden denizaltı kazasında şok ortaya çıktı
Titanik’e enkazına giderken patlayan denizaltıda ölen turistlerin hakkında ilginç detaylar
Kayıp Titan denizaltısındaki kişilerin öldüğü açıklandı
Kurtulmalarının tek yolu ortaya çıktı. Titanik’e giden turistleri taşıyan denizaltında oksijen tükendi
Tak tak sesleri duyuldu. Titanik enkazına dalan denizaltı için son saatler
Titanik seferi yaparken kaybolan denizaltından sesler duyuldu
Titanik seferi yaparken kaybolan denizaltından sesler duyuldu
Öne Çıkanlar
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Son Haberler
Ticaret Bakanlığı ‘çalışmalar tamamlandı’ diyerek duyurdu: 1500 memur alınacak Ekonomi
Ticaret Bakanlığı ‘çalışmalar tamamlandı’ diyerek duyurdu: 1500 memur alınacak
Ev kiralamak isteyenler için yeni dönem başlıyor Ekonomi
Ev kiralamak isteyenler için yeni dönem başlıyor
Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az atasözünün anlamı nedir?
Tüm gözler TÜİK'in açıklayacağı rakamlardayken ekonomistler çarpıcı enflasyonu 3 gün önceden açıkladı Ekonomi
Tüm gözler TÜİK'in açıklayacağı rakamlardayken ekonomistler çarpıcı enflasyonu 3 gün önceden açıkladı
Yalı Çapkını’nın son bölümünün neden erken bittiği ortaya çıktı Magazin
Yalı Çapkını’nın son bölümünün neden erken bittiği ortaya çıktı
Meteoroloji yarın 7 il için uyardı: Çok kuvvetli geliyor. Dikkatli ve tedbirli olun Güncel
Meteoroloji yarın 7 il için uyardı: Çok kuvvetli geliyor. Dikkatli ve tedbirli olun
EPDK’dan yeni elektrik kararı. 1 Ekim’de yürürlüğe girecek Ekonomi
EPDK’dan yeni elektrik kararı. 1 Ekim’de yürürlüğe girecek