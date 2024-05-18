TL'nin değerlenmesine kim izin vermiyor? Merkez Bankası'nın eski kara kutusu açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Ayşe Memiş
TL'nin değerlenmesine kim izin vermiyor? Merkez Bankası'nın eski kara kutusu açıkladı
Ekonomist Hakan Kara Merkez Bankası’nın TL’nin değerlenmesine izin vermediğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara hem rezervler hem TL hakkında konuştu.

Kara, Merkez Bankası’nın TL’nin değerlenmesine izin vermediğini duyurdu. Böylece Merkez Bankası’nın ayrıca de rezerv biriktirmiş olduğunu da belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kara şu ifadeleri kullandı:

Sermaye girişi ve ters dolarizasyonun hızlanması ile döviz arzı çok hızlı arttı. Merkez Bankası rekor döviz alımları yaparak hem TL'nin fazla değerlenmesine izin vermiyor, hem de rezerv biriktirmiş oluyor.

MERKEZ BANKASI SON 5 HAFTADA KAÇ DOLAR ALDI?

Devamında Kara Merkez Bankası’nın son 5 haftada 35 milyar dolar aldığını belirterek bunun 20 milyarının yabancı girişinden kaynaklandığını açıkladı.

Kara, “TCMB son 5 haftada 35 milyar dolar aldı. Bunun yaklaşık 20 milyarı yabancı girişinden, 15 milyarı ise yerleşiklerin döviz-TL geçişlerinden (kredi ve mevduat) kaynaklanıyor.” dedi.

DOLARDA SON DURUM?

Söz konusu gelişmelerle birlikte dolar 32,21 Türk Lirası seviyelerinde ilerliyor. Euro ise 35,09 Türk Lirası seviyelerinde.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini dün açıkladı. Bu açıklamalara göre, 10 Mayıs'tan itibaren Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 74 milyar 203 milyon dolara çıktı.

Altın rezervleri 57 milyar 707 milyon dolardan 60 milyar 199 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 126 milyar 855 milyon dolardan 134 milyar 402 milyon dolar oldu.

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