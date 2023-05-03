TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü

Editör: Gülsüm Acıyan

Otomotiv yazarı Babür Gürel, Boğaziçi Köprüsü'nde trafikte arızalanan TOGG’un fotoğrafını paylaşarak bozulduğunu öne sürdü.

Otomotiv yazarı Babür Gürel'in Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile ilgili paylaşımı dikkat çekti.

Babür Gürel, Boğaziçi Köprüsü'nden bir fotoğraf paylaşarak TOGG'un bozulduğunu söyledi.

Babür Gürel, "Yapmayın yahu alt tarafı otomobil. Bozulunca saklamak niye?" ifadelerini kullandı.

Gürel, "Bu arada bozulan yada şarjı biten TOGG" dedi.

Babür Gürel'in paylaşımı şöyle:

"Yapmayın yahu alt tarafı otomobil. Bozulunca saklamak niye. Otomobildir bozulur. Ama... Neyse diyecek çok şey var. Bu arada bozulan yada şarjı biten TOGG." dedi.