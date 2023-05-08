Müzik dünyasını karıştıran iddia: 2 milyon aldı. Manga'nın solisti de almış

Müzik dünyası Aylin Aslım'ın iddiası ile karıştı. Manga Grubu'nun solisti Ferman Akgül için TOGG tanıtımından 2 milyon lira aldığını iddia etti.

Müzik dünyasını karıştıran iddia: 2 milyon aldı. Manga'nın solisti de almış

Manga grubunun solisti Ferman Akgül, Zorlu'da sergilenen TOGG'un direksiyonuna geçmiş, o anların görüntüleri ise TOGG'un resmi Twitter hesabından paylaşılmıştı.

Müzisyen Aylin Aslım, Ferman Akgül'ün bu tanıtımdan 2 milyon lira aldığını iddia etti.

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Redd grubunun gitaristi Güneş Duru'nun Twitter'da yaptığı, "Çakma rock starlardan biri tanıtımı için bir iki milyon alır, vatandaş altına yatar, bakanı yarışa kalkar…" paylaşımını alıntılayan Aslım, "Kaç milyon aldığını bilmem, bilemem. Türk Rock camiası “kol kırılır, yen içinde kalır”cıdır. Ama burada bahsedilen kişi yıllardır AKP ile “iş”birliği yapan Manga’nın solisti Ferman Akgül’dür. Biz on yıldan fazla zamandır kara listelerdeyken bu niye bilinmesin? Her şey bir yere kadar." dedi.

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