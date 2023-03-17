TOGG için kaç ön sipariş verildi? TOGG'dan açıklama geldi

V1 ve V2 olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan TOGG T10X modeli için ön sipariş açılmıştı. TOGG'tan yapılan ilk açıklamaya göre ön sipariş sürecinin ilk 4 saatinde toplam 7.734 kişi T10X için çekilişe katılma hakkı kazandı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; V1 modelinde sadece standart menzil sunulurken, V2 modelinde standart menzil ve uzun menzil seçenekleri mevcut. 27 Mart’a kadar ön sipariş çekilişinin devam edeceğini belirten firma, vatandaşlarımızın togg.com.tr veya Trumore mobil uygulamaları üzerinden çekilişe katılabileceğinin altını çizdi. Kullanıcıların ön sipariş için uygulama veya websitesi üzerinden Tru.ID oluşturmak gerekiyor.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan şirket, “Bir teşekkürden <daha fazlası> 27 Mart tarihine kadar devam edecek olan ön sipariş sürecinin ilk 4 saatinde 7.734 kullanıcımız #T10X ön siparişini verdi. Bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz. Bu gurur hepimizin.” dedi.

TOGG T10X ÖZELLİKLERİ