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Dertli vatandaş neler söyledi neler: 10 TL'ye dürüm alamıyor, 'trilyonluk TOGG yapacağız' diye seviniyor 

Sokak röportajında mikrofon uzatılan dertli vatandaş "10 TL'ye dürüm alamıyor, 'trilyonluk TOGG yapacağız' diye seviniyor" diye isyan etti.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 13:32
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Dertli vatandaş neler söyledi neler

Dertli vatandaş neler söyledi neler: 10 TL'ye dürüm alamıyor, 'trilyonluk TOGG yapacağız' diye seviniyor 
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Sokak röportajında üst üste gelen zamların normalleştirilmesine tepki gösteren vatandaş, "Acınacak halimize gülen bir toplum olduk. 1250 akşam mazota zam geliyor diye gülüyoruz ya." ifadelerini kullandı. 

Benzin istasyonlarında oluşan kuyruk görüntülerine de değinen normalleştirilen zamlarla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

"'Avrupa'nın neresinde gördünüz ul*n böyle bir şeyi?' diye sormamız lazım. adam 10 liraya dürüm yiyemiyor. Çiğköfte dürümü 10 liraya 15 liraya yiyemiyor. 1 trilyonluk 1,5 trilyonluk TOGG yapacağız, araba yapacağız. Dürüm alamıyorsun 10 liraya. 1,5 trilyonluk arabayı ananın nikahıyla mı alacaksın. Adam araba alacağım diyor. Hayırdır? Neyle alacaksın? Karnını doyuramadın 10 liraya dürüm alıp. arabayı neyle alacaksın..."

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