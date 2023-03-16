TOGG modellerinin isimleri belli oldu. İşte satın almak için yapılması gerekenler

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu veya kısaca bilinen adıyla TOGG’un de önümüzdeki dönemde gelecek yeni Togg modellerinin isimleri belli oldu.

T10X dahil toplamda 5 modelin önümüzdeki dönemde üretim hattına alınması ve önce Türkiye’de sonra da Avrupa başta olmak üzere global pazarda satılması bekleniyor.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, yeni TOGG model isimleri şu şekilde olacak:

Togg SUV: T10X

Togg Sedan: T10S

Togg Coupe: T8CX

Togg Kompakt SUV: T8X

Togg MPV: T8V veya T10V

TOGG’un ilk modelinin ismi ve fiyatları açıklandı. Togg T10X olarak isimlendirilen C segmentindeki SUV model, yapılan açıklamaya göre 953 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

TOGG SATIN ALMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

TOGG T10X, 2023 yılı boyunca çekiliş yöntemiyle belirlenerek kullanıcıları ile buluşacak. 16-27 Mart tarihleri arasında T10X için togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş süreci gerçekleşecek. App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. Togg ön sipariş süreci için oldukça açıklayıcı görseller paylaştı.

Trumore veya internet sitesi üzerinden çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesinde istedikleri modeli konfigüre edebilecek. 28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle ise ön sipariş sahipleri belirlenecek. Bu süreçten sonra araçlar versiyonlarına göre çekiliş sırası gözetilerek sahiplerine teslim edilecek.