Togg fabrikasının açılışında ceng cunk Doğu Perinçek de dua etti

Yerli otomobil Togg'un fabrika açılışına katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua ederken sahnede Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanında yer alması görenlerin dikkatini çekti.

Toggfabrikasının açılış törenine katılan ve Maoculuğu ile bilinen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek diğer davetlilerle birlikte sahnede dua etti.

Togg, 18 Temmuz 2020 tarihinde temeli atılan Togg Teknoloji Kampüsü'nü planları doğrultusunda tamamlanarak, dün fabrikanın açılışı yapılarak, ilk Togg da banttan indirilmişti.