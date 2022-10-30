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Togg fabrikasının açılışında ceng cunk Doğu Perinçek de dua etti

Togg fabrikasının açılışı dün yapıldı. Açılışta, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua ederken sahnede Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de dua etti.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 20:12
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Togg fabrikasının açılışı dün yapıldı. Vatan Partisi lideri ceng cunk Doğu Perinçek de dua etti

Togg fabrikasının açılışında ceng cunk Doğu Perinçek de dua etti
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Yerli otomobil Togg'un fabrika açılışına katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua ederken sahnede Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanında yer alması görenlerin dikkatini çekti.

Toggfabrikasının açılış törenine katılan ve Maoculuğu ile bilinen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek diğer davetlilerle birlikte sahnede dua etti.

Togg, 18 Temmuz 2020 tarihinde temeli atılan Togg Teknoloji Kampüsü'nü planları doğrultusunda tamamlanarak, dün fabrikanın açılışı yapılarak, ilk Togg da banttan indirilmişti.

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