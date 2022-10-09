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Taşlı sopalı amatör maçın ardından silahlar patladı. Futbolcular mahsur kaldı

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 2. hafta maçının ardından İstanbul Bayburtspor taraftarları Bilecikspor taraftar otobüsünün önünü keserek küfürler savurdu.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 22:45
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Amatör maçın ardından silahlar konuştu. İstanbul Bayburtspor taraftarları Bilecikspor taraftar otobüsü kesti

Taşlı sopalı amatör maçın ardından silahlar patladı. Futbolcular mahsur kaldı
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Bilecikspor otobüsüne kaldırım taşlarıyla saldıran Bayburtspor taraftarları 6 el havaya ateş etti. Olaya polis müdahale ederken gerginlik yatıştırıldı.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 2. haftasında Kağıthane Yeşilce Spor Tesisi’nde oynanan İstanbul Bayburtspor 1918 - 1969 Bilecikspor karşılaşmasında konuk ekip Bilecikspor ilk yarıyı 3-0’lık skorla önde kapattı.

İkinci yarıda İstanbul Bayburtspor, 4 gol kaydederek maçtan 4-3’lük galibiyetle ayrıldı. Konuk takım Bilecikspor’un ilk yarı 3. golü atmasının ardından iki takım taraftarları arasında gerginlik çıktı. Oluşan gerginlik mücadelenin sonunda saha dışına da taşındı. İstanbul Bayburtspor taraftarları Bilecikspor taraftar otobüsünün önünü keserek küfürler savurdu. Bilecikspor otobüsüne kaldırım taşlarıyla saldıran Bayburtspor taraftarları 6 el de ateş etti. Futbolcuların olaylar nedeniyle 1 saat boyunca statta kalmasının ardından güvenlik güçleri olayları yatıştırdı.

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Vatandaş
9.10.2022 22:51
Bu eşkıyalara engel olun yoksa sokağa çıkmamız çok zor. vatandaş olarak tedirginiz suçluların aramızda gezmesi facia...!!!  
 
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