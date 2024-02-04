Tokat'ta heyelan tehlikesi. 39 hane tahliye edildi

Niksar ilçesi Günebakan köyünde 4 gün aralıklarla iki heyelan yaşandı. İhbar edilmesi üzerine AFAD ekipleri köyde incelemeler yaptı. İlçe jandarma ekipleri tarafından 39 ev tedbir maksadıyla tahliye edildi. Boşaltılan 4 ev ve 1 cami ise gece vakti yıkıldı. Caminin minaresi de bir evin üzerine devrilerek yıkıldı. Birçok evin duvarında ve yollarda da çatlakların oluştuğu belirlendi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Köyde olay yerine gelen ve AFAD görevlilerinden bilgi alan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Günebakan köyümüzde birkaç gündür gerçekleşen toprak kayması ile ilgili olarak 39 evimiz ve 1 camimiz etki altında. Şu an itibarıyla konutları kullanıma kapattık. Camimiz yıkıldı. 3-4 ev daha yıkıldı. Etkilenmesi muhtemel evleri boşalttık. Vatandaşlarımız şu anda kendi imkanları ile yerleşti ama devlet olarak her türlü hususta seferber olduk. Gerekli takibatı yapacağız. Konutlara girişi yasakladık. Jandarmamız ve AFAD burada. Biz de bu afetin etkilerini AFAD olarak giderici çalışmaları başlatıyoruz" diye açıklama yaptı.