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Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet olayına ilişkin soruşturma başlatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat'ta bir hastanın hastane çalışanlarının şiddetine maruz kalmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 23:39
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Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet olayına ilişkin soruşturma başlatıldı

Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet olayına ilişkin soruşturma başlatıldı
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 Bakan Koca, sosyal medya hesabından söz konusu görüntülere ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, "Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yaptı.

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