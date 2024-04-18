Tokat'taki deprem anı kameralara yansıdı

Tokat'ın Turhal ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 35 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, deprem sırasında insanların ve araçların sallandığı ve paniğin yaşandığı görüldü. Depremin neden olduğu hasarın boyutu henüz netlik kazanmadı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Tokat Valiliği, AFAD ve ilgili kurumlara bağlı tüm ekiplerin sahada taramalara başladığını açıkladı. Olayın ardından bölgede gerekli tedbirler alınmaya devam ediyor.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremin etkisiyle bir caminin minaresi hasar aldı. Bölgeden görüntüler gelmeye devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları devam ederken, bölgeye yardım ve destek ekipleri sevk edildi. Deprem sonrasında can kaybı yaşanmaması sevindirici olsa da, altyapı ve binalarda meydana gelen hasarlar bölge halkını endişelendiriyor. Yetkililer, bölgedeki hasarın tespiti ve giderilmesi için çalışmalarına hızla devam ediyor.