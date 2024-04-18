Ahmet Ercan'dan 5.6'lık Tokat depremi sonrası ilk açıklama

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18:11'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre deprem 5,6 derinliğinde gerçekleşti.

Yaşanan depremde ilk belirlemelere göre Yozgat'ta 2 katlı ev yıkılırken depremin merkezi olan Tokat'ın Sulusaray ilçesinde ise 5 ahır hasar gördü.

Tokat'ta üst üste yaşanan depremler vatandaşları panikletti. 5.6 şiddetindeki depremi Yer Bilimci Ahmet Ercan yaşanan Tokat depremi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

BU ORTA BÜYÜKLÜKTE BİR DEPREM

Ahmet Ercan Tokat’ta yaşanan deprem hakkında şunları söyledi, "Burası birinci derecede deprem bölgesi değil. Deprem Kuzey Anadolu kırığı üzerinde değil. Çekerek Irmağı'nın ikincil derecedeki kırığın üzerinde olduğunu görüyoruz. Jeofizik sarsıntı konumlarına göre belirlenmiş bir kırık. MTA haritalarında görünmüyor. Bunun bir öncü depremi olmuştu. Bu orta büyüklükte bir deprem. Halkın merak ettiği daha büyük deprem gelir mi sorusu. Ama bilimsel olarak bunu demek mümkün değil. Ama deneyimlerime bağlı olarak Daha önce bilinmeyen gizli jeofizik kırığının fazla büyük deprem üretmesi beklenmez. Ama AFAD'ın ön görülerine bakmak gerek. Deprem bölgesinin dağlık olduğunu düşünürsek az hasarlı olmasını bekliyorum."

Öte yandan Tokat'ta yaşanan deprem, Samsun, Yozgat, Çankırı, Kırşehir, ve Sivas'tan hissedildi. İşte depremin hissedildiği bazı diğer illerden görüntüler,

Kırşehir

Sivas