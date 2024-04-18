Ahmet Ercan'dan 5.6'lık Tokat depremi sonrası ilk açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Ercan'dan 5.6'lık Tokat depremi sonrası ilk açıklama
Yer bilimci Ahmet Ercan, Tokat’ta yaşanan deprem hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18:11'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre deprem 5,6 derinliğinde gerçekleşti.

deprem-7-001.jpg

Yaşanan depremde ilk belirlemelere göre Yozgat'ta 2 katlı ev yıkılırken depremin merkezi olan Tokat'ın Sulusaray ilçesinde ise 5 ahır hasar gördü.

Tokat'ta üst üste yaşanan depremler vatandaşları panikletti. 5.6 şiddetindeki depremi Yer Bilimci Ahmet Ercan yaşanan Tokat depremi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

BU ORTA BÜYÜKLÜKTE BİR DEPREM

Ahmet Ercan Tokat’ta yaşanan deprem hakkında şunları söyledi, "Burası birinci derecede deprem bölgesi değil. Deprem Kuzey Anadolu kırığı üzerinde değil. Çekerek Irmağı'nın ikincil derecedeki kırığın üzerinde olduğunu görüyoruz. Jeofizik sarsıntı konumlarına göre belirlenmiş bir kırık. MTA haritalarında görünmüyor. Bunun bir öncü depremi olmuştu. Bu orta büyüklükte bir deprem. Halkın merak ettiği daha büyük deprem gelir mi sorusu. Ama bilimsel olarak bunu demek mümkün değil. Ama deneyimlerime bağlı olarak Daha önce bilinmeyen gizli jeofizik kırığının fazla büyük deprem üretmesi beklenmez. Ama AFAD'ın ön görülerine bakmak gerek. Deprem bölgesinin dağlık olduğunu düşünürsek az hasarlı olmasını bekliyorum."

Öte yandan Tokat'ta yaşanan deprem, Samsun, Yozgat, Çankırı, Kırşehir, ve Sivas'tan hissedildi. İşte depremin hissedildiği bazı diğer illerden görüntüler,

Kırşehir

Sivas

İlgili Haberler
Tokat depremini 16 saat önceden haber verdi
Tokat'taki deprem anı kameralara yansıdı
Son dakika... Bakan Yerlikaya'dan Tokat depremi açıklaması
Son dakika... Tokat'ta deprem
Son Dakika… Tokat’ta art arda depremler
Son Haberler
Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı Video
Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı
Ağabeyini yaralayan şüphelilere adliye girişinde bıçakla saldırdı Yerel Haberler
Ağabeyini yaralayan şüphelilere adliye girişinde bıçakla saldırdı
Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü 75 metre uzatılacak Gündem
Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü 75 metre uzatılacak
Dünya şampiyonu milli sporcuya muhteşem karşılama Spor
Dünya şampiyonu milli sporcuya muhteşem karşılama
AKP'den CHP'ye geçen Afyonkarahisar Belediyesi'nin makam odasında gizli kamera çıktı. Kamerayı öyle bir yere koymuşlar ki Gündem
AKP'den CHP'ye geçen Afyonkarahisar Belediyesi'nin makam odasında gizli kamera çıktı. Kamerayı öyle bir yere koymuşlar ki
Zil tartışması kanlı bitti, öğretmenini bıçakladı Yerel Haberler
Zil tartışması kanlı bitti, öğretmenini bıçakladı
Anneanneye yapılan takma diş büyütme şakası izleyenleri kahkahaya boğdu Video
Anneanneye yapılan takma diş büyütme şakası izleyenleri kahkahaya boğdu