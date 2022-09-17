TOKİ ile CHP arasında arsa krizi

GerçekGündem’de yer alan habere göre, Osmaniye Yarbaşı Belediyesi'nin halka hizmet için üretim yaptığı ayrıca halka sunulan spor alanının da bulunduğu arazi TOKİ tarafından satılıyor.

Belediye yöneticileri yaptıkları açıklamada bu satışa izin vermeyeceklerini belirterek, "CHP'li belediye olduğu için mi bunu yapıyorsunuz" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Konuya ilişkin belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Devleti yönetenler derinleşen ekonomik krize çözüm olarak Yarbaşı dahil 40 ayrı kentte arazileri satışa çıkarmıştır. 5’li çeteye, çift maaş alanlara, kur korumalı mevduat hesabı alanlara ve saraya, bu arazi satışından gelecek olan para yetecek mi sandınız? Yolcu garantili köprülere, hasta garantili şehir hastanelerine, uçuşun olmadığı hava alanlarına bu arazi satışından gelecek olan para yetmez. Beldemize gelen hibe ve yatırımları engellediniz. Avrupa Birliğinden gelen Pazar yeri yatırım parasını sırf CHP’li belediye diye onaylamadınız. Vazgeçmedik daha çok çalıştık. Engellemelerinizi bilmeyen kalmadı. Farklı bir siyasi mücadeleye başladılar. Engellemelerinize karşın hizmetlerine devam eden muhalefet partilerine karşı, sınırları içerisinde bulunan arazileri satışa çıkardılar. Biz o arazide üretim yapıyoruz. Bunlar üretime karşı çıkmaktadır. Biz bu arazide geleceğimiz çocuklarımız için spor kompleksi yapmak istiyoruz. Hukuki mücadelemiz devam edecektir. İhaleye girmeyin!"