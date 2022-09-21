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TOKİ’de indirim sinyali. Bakan Kurum duyurdu. Detayları yarın Erdoğan açıklayacak

Bakan Kurum, bir önceki TOKİ projesine katılan ve borcu olan vatandaşlarla ilgili müjdeleri olduğunu belirtirken detayları yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağını ifade etti.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 14:21
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TOKİ’de indirim sinyali. Bakan Kurum duyurdu. Detayları yarın Erdoğan açıklayacak

TOKİ’de indirim sinyali. Bakan Kurum duyurdu. Detayları yarın Erdoğan açıklayacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bu kez TOKİ'den daha önce ev alan ve borcu devam edenlerle ilgili "bir müjdeleri olduğunu" dile getirdi. Kurum, söz konusu indirim kampanyasının ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açıklanacağını duyurdu.

“ÖDEMEDE KOLAYLIK SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ’mizin tecrübesiyle; milletimize uygun fiyatlı güvenli konutlar sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. İlk Evim İlk İş Yerim projemiz de bu hedefle yola çıkmış; yerli ve milli imkânlarla yapılan bir MİLLET kampanyası!

Kampanyamızda maliyet üzerinden yaptığımız % 40 indirimle vatandaşımıza en uygun şartları oluşturmaya çalıştık. Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca daha önce TOKİ’den ev alan ve borcu devam edenler için de bir MÜJDEMİZ var.

"İNDİRİM KAMPANYAMIZ HAZIR"
Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için İNDİRİM KAMPANYAMIZ hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz.

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Deli Çavuş
21.09.2022 15:04
Yarın derken bir yanlışlık olmasın, cuma namazından sonradır o.  
 
merdanoğlu
21.09.2022 15:00
81 ilde aynı fiyat olur mu kardeşim istanbul izmir m2 fiyatları ile iç anadolu doğu anadolu kasabaları aynı değerde olabilir mi  
 
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