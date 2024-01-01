TOKİ mağdurlarından AKP önünde eylem: “Bize yaptığınız sadece bizi pes ettirip elimizdeki haklarımızı alıp Araplara, Suriyelilere, Afganlılara satmaktır”

TOKİ’nin 2019 yılında hayata geçirdiği konut projesinde hak sahibi olan yurttaşlar, evlerinin 4 yıldır kendilerine teslim edilmemesi ve ödeme planlarına fahiş oranda zam yapılması sebebiyle AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde eylem yaptı.

Saat 14.00’da başlayan eylemde, yurttaşlar dar gelirliler için başlayan konut projesinde konut fiyatlarının 3-4 milyona, aylık taksitlerin ise ortalama 17 bin liraya çıktığını belirtti.

Projenin başlangıcında kendilerine 240 ay taksit ve 0.49 kredi oranı garantisi verildiğini anlatan yurttaşlar, 180 aya indirilen taksit ücretlerinin memur maaşlarına endekslendiğini vurguladı.

Projenin dar gelirliler için başladığını ve taksit tutarının piyasa normallerinin üstünde olduğu ileten yurttaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesini ve ödeme planının 4 yıl önce söylenen şekliyle olmasını talep etti.

"BİZE YAPTIĞINIZ BİZİ PES ETTİRİP HAKLARIMIZI ARAPLARA, SURİYELİLERE SATMAKTIR"

TOKİ’nin hazırladığı konut projesine engelli oğlunun ismiyle girdiğini ileten Nevriye Coşar Tükenmez, “2020 yılında kazandığımız, hakkımız olan TOKİ’nin mağduruyuz. Ben 33 yıldır bodrum katta, rögarlar içerisinde yaşıyorum. Ben yüzde 93 engelliyim, protezliyim. Bu bizim kazanılmış hakkımızdır. Önümüzde seçimler var. Sizde bizleri düşünün. İnanın ki, 3 otobüs değiştirerek geldim buraya. Benim oturduğum evin içerisinde insan yaşamaz. Umut ile bekliyorum. Hakkımızı alana kadar kesinlikle pes etmeyeceğiz.”

4 yıldır umutla beklediğini ifade eden Tükenmez, şu ifadelerde bulundu: “Şu anda sizin bize yaptığınız sadece bizi pes ettirip elimizdeki haklarımızı alıp Araplara, Suriyelilere, Afganlılara satmaktır. Bekliyorum 4 yıldır. Hayalle umutla bekliyorum. Hakkımızı alana kadar kesinlikle pes etmeyeceğiz. Üyelerimiz lütfen imza atmayın hakkımızı mahkemeye taşıyalım. Bu gerçek bir dava bu şaka gibi bir dava değil. Benim umudumu, hayalimi yerle bir edemezsiniz. Bu yüksek ödemelerle biz nasıl ödeyelim. 7.500 TL maaş alıyorum. Benim gibi yüzde 93 engelliyi bu şekilde mağdur edemezsiniz”

“KAZANILMIŞ HAKLAR GERİ ALINIYOR”

TOKİ mağduru Ayşe Bayramoğlu ise, "2020 yılından sonra talihli olan kişilerin birçoğuna sabit taksit, 240 ay devlet bankaları tarafından kullandırıldı. Kazanılmış haklar geri alınıyor. Kazanılmış bir hak, benim devletimde hiç alınmadı bu tarihe kadar. Biz bir ilkiz… Bizim hakkımız gasp ediliyor. Benle aynı yıl TOKİ’den ev alan arkadaşım geçen yıl 68 bin 500 lira yüzde 10 peşinat ile şu an 6 bin 850 taksitle benimle aynı eve sahip olacak. Temellerimiz bile ortada yok. Arnavutköy dört yıl oldu çıkalı, temeli yok ortada. Hiç kimse ilgilenmiyor." İfadesini kaydetti.

“ASGARİ ÜCRETLİ İNSANLARIZ”

Ödeme planlarının dar gelirliler için çok yüksek olduğunu söyleyen Güldal Atalay; “Dört yıl önce bu projeye katıldık. Bu proje, özellikle dar gelirlilere diye, 6 bini geçmesin taksiti dediler. Biz de girdik. Bekledik, bir haber yok. Haber geldi, şimdi kat kurası çekildi. Bana Maltepe çıktı ama sevinemedik. 3.5 milyon, aylık 17-20 bin çıkıyor. Biz o kadar kazanmıyoruz. Zaten asgari ücretli insanlarız. Aylık ödemesi o zamanın parasıyla 900 lira olacaktı. Ev bize 210’a gelecekti yani. Şu an 3.5 milyon ama memur maaşıyla kaç olacak belli değil. Memur maaşı 6 ayda bir artacak, biz asgari ücretli insanlarız zaten” dedi.

55 yaşında 3 çocuk babası Veysel Kaya ise, “Biz, beş kardeşiz, hiçbir eyleme katılmadık. Hiçbir boykotumuz olmadı. Sabıkamız falan hiçbir şeyimiz yok. Biz vatanını milletini devletini seven insanlarız ama bizleri böyle sokaklara dökülmek, böyle sesimizi duyurmak şeklinde bizi mecbur bıraktılar. Çoluğumuzu, çocuğumuzu aldık buralara geldik. Bize verilen vaatler neydi, bize verilen sözler neydi? Biz bunları istiyoruz. 4 milyon liradan bize şu an ev veriyorlar, aylık taksitleri 17 bin lira şartı üzerine de 6 ayda bir memur maaş zammı oluyor. Yetiştiremeyiz bunu, mümkünatı yok. Ben 17 bin lira alıyorum asgari ücretli olarak. Ben bu taksiti nasıl ödeyeceğim” şeklinde konuştu.