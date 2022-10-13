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TOKİ'nin sosyal konutları için 7 milyon başvurudan 4,7 milyonu koşulları sağladı

Sosyal konut ve arsa projesine ilişkin bilgi veren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, konut için yapılan 7 milyonu aşkın başvurudan 4 milyon 706 binin koşulları sağladığını söyledi. Bulut, arsa için 134 bin 780 başvuru, işyeri için de 28 bin 499 başvuru yapıldığı bilgisini paylaştı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 22:58
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TOKİ'nin sosyal konutları için 7 milyon başvurudan 4,7 milyonu koşulları sağladı

TOKİ'nin sosyal konutları için 7 milyon başvurudan 4,7 milyonu koşulları sağladı
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, sosyal konutlarla ilgili “İlk etapta kuralar 250 bin konut için çekilecek. Şu an sahada fiilen konut yapımı devam ediyor. Bugün bile yapılan ihale var. 20 yüklenicinin katıldığı ihale yapıldı. Yapımı devam eden inşaat sayısı 130 bin” bilgisini verdi.

Bloomberg HT'nin haberine göre; tahsisi yapılacak 1 milyon arsa için bugüne kadara 134 bin 780 başvuru yapıldığı bilgisini paylaşan Bulut, “Arsa ve işyeri için de süreç devam ediyor. Vatandaşlar öncelikle konuta yöneldi. Daha önce netlik yoktu. Konuta baş vuran arsaya da başvuracak ancak kura sonunda eğer ikisi de çıkarsa birini tercih edecek” diye konuştu.

Arsaların yüzde 40’nın merkezlerde, yüzde 60’nın da ilçelerde olacağını dile getiren Bulut, “Tahsis edilecek arsaların 400 bini merkezlerden, 600 bini ilçelerde olacak. Böylece, 250 bin sosyal konuta ilave olarak 1 milyon insana da konutunun nasıl olacağına dair bir netlik kazandırmış olunuyor” ifadelerini kullandı.

Arsa alan yurttaşları kendi başına bırakmayacaklarını, gerekli desteğin sağlanacağını belirten Bulut, arsada ödemelerin 10 yıl vadeli ve taksitlerin sabit kalacağını söyledi.

Konutlarda güncelleme yapılacağını ve bunun memur maaş artışlarına parelel olacağını dile getiren Bulut, “Ancak son üç yılda sözleşmelerdeki artış oranları uygulanmadı, artışlar yüzde 25 olarak uygulandı” dedi.

İşyeri için de bugüne kadar 28 bin 499 başvuru yapıldığını söyleyen Bulut, işyerinin konut gibi olmadığını tahsislerin aksın kaydığı alanlarda, iş yapılabilecek alanlarda tahsis edileceğini de sözlerine ekledi.

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