İşe gitmeden maaş alan 'kedi satıcısı' AKP'li Sümeyra Tuncer ile ilgili TOKİ'den açıklama

Tuncer'in belediyeye gitmeden maaş aldığı ve 143 gün de rapor kullanıp Ankara'da internet üzerinden kedi sattığının belirlenmesinin ardından skandalı ortaya çıkaran CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, dönemin Kütahya Belediye Başkanı AKP'li Kamil Saraçoğlu ve Tuncer hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Tuncer işe gitmeden aldığı toplam 44 bin 333 lirayı geri ödedi, kedi sattığı internet sitesini de kapattı. Ardından Kütahya Belediyesi'nden yatay geçiş ile Ankara TOKİ'ye tayin edildi, uzman sıfatı ile devlet memuru oldu.

TOKİ'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığından açıklama geldi.

TOKİ'den yapılan açıklamada, hakkında haber yayımlanan İdare Uzmanı Sümeyra Tuncer'in 14 Ocak 2014-1 Mayıs 2018 tarihlerinde TOKİ iştiraki Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret AŞ personeli olduğu, TOKİ'de geçici olarak görev yapmakta iken, söz konusu görevinden 1 Mayıs 2018'de ayrıldığı belirtildi.

Tuncer'in daha sonra Kütahya Belediyesinde göreve başladığı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili yasal hükümleri çerçevesinde 31 Ekim 2018'de Belediyeden TOKİ'ye naklen atandığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sümeyra Tuncer, İdaremizde görev yaptığı süre içerisinde rapor kullanmamış olup yasal yıllık izinlerini kullanmıştır. Ayrıca uzmanlık görevi dışında herhangi bir ticari kazanç getirici bir işle iştigal etmemektedir. Ancak bu personelimizle ilgili bu konunun çeşitli zamanlarda gündeme taşınmasını anlamakta zorluk çektiğimizi belirtmek istiyoruz. Bu tip asılsız haberleri TOKİ'nin gündeme getirilerek vatandaşlarımızın meşgul edilmesi ve kurumu yıpratmaya yönelik art niyetli faaliyetler olarak görüyoruz. Kamuoyunun, bu tür asılsız haberlere itibar etmemeleri, önemle duyurulur."