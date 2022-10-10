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Kedi memuru TOKİ'ye atandı. İşe gitmeyip internetten kedi satışı yapıyordu

Eski AKP’li milletvekili Hüsnü Ordu'nun kızına kıyak atama yapıldı. Sümeyra Ordu Tuncer'in belediyeye gitmeden maaş aldığı ve 143 gün de rapor kullanıp Ankara'da internet üzerinden kedi sattığı belirlenmişti. 

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 08:29
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Kedi memuru TOKİ'ye atandı. Sümeyra Ordu Tuncer İşe gitmeyip internetten kedi satışı yapıyordu

Kedi memuru TOKİ'ye atandı. İşe gitmeyip internetten kedi satışı yapıyordu
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Skandalı ortaya çıkaran CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, dönemin Kütahya Belediye Başkanı AKP'li Kamil Saraçoğlu ve Tuncer hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Tuncer işe gitmeden aldığı toplam 44 bin 333 lirayı geri ödedi, kedi sattığı internet sitesini de kapattı.

Ardından Kütahya Belediyesi'nden yatay geçiş ile Ankara TOKİ'ye tayin edildi, uzman sıfatı ile devlet memuru oldu. CHP'li Kasap “Usulsüzlüğü kapatanlar yükseldi. Usulsüzlük yapan da devlet memuru oldu” dedi.

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N.D
10.10.2022 09:50
Kedi memuru sana söylüyorum.Aldığın maaş haram bunu bilesin.İnanmıyorsan mahallenin imamına sor.Aldığın paralar ileride bir yerinden çıkar,çıkarda nerenden çıkar bilemem.  
 
M. T
10.10.2022 09:41
Bu türbanlı müslümanlar yüzünden biz müslümanlığı bıraktık.  
 
ayıp
10.10.2022 09:33
bu haber hala durmak yok yola devam diyenlere gelsin! liyakat liyakat!  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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