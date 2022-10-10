Kedi memuru TOKİ'ye atandı. İşe gitmeyip internetten kedi satışı yapıyordu

Skandalı ortaya çıkaran CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, dönemin Kütahya Belediye Başkanı AKP'li Kamil Saraçoğlu ve Tuncer hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Tuncer işe gitmeden aldığı toplam 44 bin 333 lirayı geri ödedi, kedi sattığı internet sitesini de kapattı.

Ardından Kütahya Belediyesi'nden yatay geçiş ile Ankara TOKİ'ye tayin edildi, uzman sıfatı ile devlet memuru oldu. CHP'li Kasap “Usulsüzlüğü kapatanlar yükseldi. Usulsüzlük yapan da devlet memuru oldu” dedi.