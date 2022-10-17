17 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi arasında muhasebe tartışması! "Dadıların maaşlarına yetişemiyoruz"

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi arasında muhasebe tartışması! "Dadıların maaşlarına yetişemiyoruz"

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti, evlerinin kapısını açtıkları 2. Sayfa programında samimi açıklamalarda bulundu. Üç çocuk isteyen Tolgahan Sayışman karısının harcamalarından rahatsız olduğunu belirterek “Senin muhaseben kötü” dedi. 

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 13:32
Takip Et

Tolgahan Sayışman eşine 'muhaseben kötü' dedi! Almeda Abazi dadı maaşlarını gösterdi

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi arasında muhasebe tartışması! ''Dadıların maaşlarına yetişemiyoruz''
+
Aa
-

2014 yılında aşk yaşamaya başlayan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, 2017'de Amerika Beverly Hills'de nikâh masasına oturmuştu. Efehan adında bir oğlu ve Alina adında bir kızı bulunan ünlü çift, 2. Sayfa programına konuk oldu.

Almeda Abazi ilişkide kendini biraz törpülediğini söyleyerek daha önce otoriter olduğuna değindi.

"MUHASEBEN KÖTÜ SENİN"

Tolgahan Sayışman ise bunun üzerine "Muhaseben kötü senin orada sıkıntı yaşıyoruz, harcama kısımlarında oralarda anlaşmazlık yaşıyoruz" dedi.

Almeda Abazi ise bunun üzerine "Oooo. O ne zaman başladı çocuklardan sonra başladı lütfen hiç kabul etmiyorum. Sen istedin 2 çocuk! İki çocuk iki kat masraf demek. Şimdi üçüncüyü istiyor" diyerek yanıt verdi.

DADI MAAŞLARI ARTINCA SIKINTI BAŞLADI

Almeda Abazi eşinin bu şikayetinden biraz rahatsız oldu. Tolgahan Sayışman ise durumu fark edip "Hayat çok pahalı. Dadı olayları filan insanın kursağına getiriyor" dedi. Almeda Abazi bunun üzerine "Dolarla birlikte dadıların maaşı artıyor, yetişemiyoruz" diyerek 3. çocuğu istemediğini söyledi.

Öte yandan ekranlara dönmek istediğini belirten Sayışman, "Projenin içime sinmesi şart" dedi. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
1
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
2
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
3
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
4
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
5
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
6
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
7
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Polisten yabancı uyruklu şahıs denetimi. Silahla yakalandı
﻿Polisten yabancı uyruklu şahıs denetimi. Silahla yakalandı
﻿Polisten yabancı uyruklu şahıs denetimi. Silahla yakalandı
﻿Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alacak
﻿Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alacak
﻿Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alacak
﻿Teflon tavayı yanlış kullanmak çok tehlikeli
﻿Teflon tavayı yanlış kullanmak çok tehlikeli
﻿Teflon tavayı yanlış kullanmak çok tehlikeli
﻿İzmir’de maden faciası protestosu: "Bu işin fıtratında, kaderinde ölüm yoktur"
﻿İzmir’de maden faciası protestosu:
﻿İzmir’de maden faciası protestosu: "Bu işin fıtratında, kaderinde ölüm yoktur"
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.