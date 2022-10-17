Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi arasında muhasebe tartışması! ''Dadıların maaşlarına yetişemiyoruz''

2014 yılında aşk yaşamaya başlayan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, 2017'de Amerika Beverly Hills'de nikâh masasına oturmuştu. Efehan adında bir oğlu ve Alina adında bir kızı bulunan ünlü çift, 2. Sayfa programına konuk oldu.

Almeda Abazi ilişkide kendini biraz törpülediğini söyleyerek daha önce otoriter olduğuna değindi.

"MUHASEBEN KÖTÜ SENİN"

Tolgahan Sayışman ise bunun üzerine "Muhaseben kötü senin orada sıkıntı yaşıyoruz, harcama kısımlarında oralarda anlaşmazlık yaşıyoruz" dedi.

Almeda Abazi ise bunun üzerine "Oooo. O ne zaman başladı çocuklardan sonra başladı lütfen hiç kabul etmiyorum. Sen istedin 2 çocuk! İki çocuk iki kat masraf demek. Şimdi üçüncüyü istiyor" diyerek yanıt verdi.

DADI MAAŞLARI ARTINCA SIKINTI BAŞLADI

Almeda Abazi eşinin bu şikayetinden biraz rahatsız oldu. Tolgahan Sayışman ise durumu fark edip "Hayat çok pahalı. Dadı olayları filan insanın kursağına getiriyor" dedi. Almeda Abazi bunun üzerine "Dolarla birlikte dadıların maaşı artıyor, yetişemiyoruz" diyerek 3. çocuğu istemediğini söyledi.

Öte yandan ekranlara dönmek istediğini belirten Sayışman, "Projenin içime sinmesi şart" dedi.