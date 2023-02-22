Tolgahan Sayışman'dan birlik ve beraberlik mesajı. ''Halkımızın yanındayız''

Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara yol açtı. Ünlü isimler de depremzedelere yardım için seferber oldu.

Sayışman, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Depremzedelerimize ulaştırmak için derneğimize yapmış olduğunuz her türlü yardım için minnettarız. Depremin ilk anından itibaren insani yardımlarımızın yanı sıra bu hafta sonu da Kahramanmaraş ve Hatay giden Ar-Ge ekibimizle beraber yaşananları takip etmeye devam ediyoruz. Gerçek anlamda ihtiyaç listemizi hazırlayıp halkımızın yanında olmaya yola çıkacağız.”

