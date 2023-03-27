Almeda Abazi eşi Tolgahan Sayışman'la ilk kez dışarı çıktı. Deprem sonrası psikolojisi bozulmuştu

Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi, önceki akşam Etiler'de bir mekanda iftar yaptı. Oynadığı ‘Barbaros Hayreddin’ dizisindeki aksiyon sahneleri hakkında konuştu.

Sayışman “Kendimi çok zorluyorum ama çok keyif alıyorum. ‘Sakatlansam da devam edebilirim’ diyorum” dedi.

Eşi Almeda Abazi ise “Öğrendim ki sert sakatlıklar geçirdiği oluyormuş. Eve gelmeden önce hastaneye gidiyormuş. Tedavi olup öyle geliyormuş. Evde kontrol ediyorum artık” sözleriyle şaşırttı.

"KÖTÜ ŞEYLER ATLATTIK"

Depremin etkisinden hâlâ kurtulamayan Almeda Abazi "Kötü şeyler atlattık. Ben ilk defa bugün sakinleştirici alıp çıktım. İstanbul’da depreme en dayanıklı bölgeyi araştırıyorum" diye konuştu. Eşini hep yanında istediğini söyleyen Abazi şöyle devam etti: "Normalde hiç yapmam ama bu süreçte ‘haydi gel, neredesin’ diye aramaya başladım"

Sayışman ise eve daha çok vakit ayırmak istediğini ve gittikleri her yere çocukları da götürdüklerini ifade etti.

