Tolgahan Sayışman'dan kötü haber. Barbaros çekimlerine ara verildi

TRT 1'de yayınlanan 'Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı' dizisinin başrol oyuncularından savaş Tolgahan Sayışman sahnelerinde yaralınca hastanelik oldu.

Rol gereği sık sık at üzerinde olan ve kılıçlı talimlerde bulunan Sayışman, önceki gün gerçekleşen savaş sahnesinde ayak bileğindeki ezilme ve elinde oluşan kesiklerden dolayı hastaneye kaldırıldı.

Gerçekleşen yaralanma sonrası Altunizade Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Tolgahan Sayışman’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tedavi sonrası istirahate çekilen Sayışman’ın rahatsızlığından dolayı dizi çekimlerine üç gün ara verildi.



