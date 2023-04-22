Tolgahan Sayışman'dan takdir toplayan hareket

Oyuncu Tolgahan Sayışman, setlerin bayram tatiline girmesiyle soluğu Hatay'da aldı. Sayışman "Kalbim de, aklım da hep burada olacak" dedi.

Tolgahan Sayışman'dan takdir toplayan hareket

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Tolgahan Sayışman, setlerin bayram tatiline girmesiyle beraber soluğu Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da aldı.

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Oyuncu, onursal başkanı olduğu Mutluluğun Adresi'yle beraber gittiği şehirde çadır kentleri ziyaret edip, daha önceden belirlenen ihtiyaçları depremzedelere ulaştırdı.

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Miniklere oyuncak da dağıtan Sayışman, "Bu depremzedelerimizin ilk bayramı... Bu önemli günde onlarla olmak istedim. Buraların geceleri hayalet şehirler olduğunu kimsenin unutmaması ve insanların acılarının hâlâ geçmediğini herkesin bilmesi lazım. Kalbim de, aklım da hep burada olacak" diye konuştu.

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