Tolgahan Sayışman açıkladı! ''Almeda’nın psikolojisi bozuldu''

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Tolgahan Sayışman, Bebek’te görüntülendi.

Deprem bölgesiyle ilgili yaptığı çalışmaların hatırlatılması üzerine oyuncu, "Ramazan ayının ilk haftası bölgede olacağım inşallah. Şu an arkadaşlarımız orada ihtiyaçlar konusunda çalışmalar yapıyor. Hem onları ulaştıracağız hem de birlikte iftar yapacağız” dedi.

Sayışman, "Depremle ilgili bir önlem alabildiniz mi?" sorusuna, "Ailemi, kendimi kurtarsam bile aklım sevdiğim insanlar da ve sizler de olacak. Umarım öyle kötü günler bir daha yaşamayız. Eşim Almeda’nın deprem olduğundan beri psikolojisi bozuldu. Hep yakınlarda olmamı istiyor. Hiç kolay değil umarım bu zamanları hızla atlatırız" yanıtını verdi.

