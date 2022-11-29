Top Gun filminin yıldızı Clarence Gilyard Jr. hayatını kaybetti

Habertürk'te yer alan habere göre; Top Gun filminin yıldız oyuncusu Clarence Gilyard Jr. 66 yaşında hayatını kaybetti. Aynı zamanda akademisyen olan Gilyard Jr.’ın ölüm haberi ders verdiği üniversite tarafından duyuruldu.

Oyuncu, filmler ve dizilerde yer almasının yanı sıra aynı zamanda UNLV Güzel Sanatlar Koleji'nde film ve tiyatro üzerine eğitim veriyordu.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun çok sevildiği ve özleneceği kaydedildi.

Akademisyenlik için Hollywood'a sırtını çeviren oyuncunun, uzun süredir bir hastalıkla mücadele ettiği ancak hastalığının ne olduğuna dair detaylara yer verilmedi.

İki kez evlenen Gilyard'ın altı çocuğu bulunuyor.

