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Top Gun filminin yıldızı Clarence Gilyard Jr. hayatını kaybetti

Top Gun ve Die Hard gibi yapımlarda rol alan oyuncu Clarence Gilyard Jr. 66 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 15:44
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Top Gun filminin yıldızıydı! Clarence Gilyard Jr. hayata veda etti

Top Gun filminin yıldızı Clarence Gilyard Jr. hayatını kaybetti
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Habertürk'te yer alan habere göre; Top Gun filminin yıldız oyuncusu Clarence Gilyard Jr. 66 yaşında hayatını kaybetti. Aynı zamanda akademisyen olan Gilyard Jr.’ın ölüm haberi ders verdiği üniversite tarafından duyuruldu.

Oyuncu, filmler ve dizilerde yer almasının yanı sıra aynı zamanda UNLV Güzel Sanatlar Koleji'nde film ve tiyatro üzerine eğitim veriyordu.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun çok sevildiği ve özleneceği kaydedildi.
Akademisyenlik için Hollywood'a sırtını çeviren oyuncunun, uzun süredir bir hastalıkla mücadele ettiği ancak hastalığının ne olduğuna dair detaylara yer verilmedi.

İki kez evlenen Gilyard'ın altı çocuğu bulunuyor.
 

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