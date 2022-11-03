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Toplantı ve etkinlik sektörünün Oscar'larından İzmir'in 9 Eylül kutlamalarına ödül

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin kurtuluşunun 100. yılı şerefine düzenlenen 9 Eylül kutlamaları, toplantı ve etkinlik sektörünün Oscar ödülleri olarak bilinen ACE of M.I.C.E.’da onur ödülü aldı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 12:46
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Toplantı ve etkinlik sektörünün Oscar'larından İzmir'in 9 Eylül kutlamalarına ödül

Toplantı ve etkinlik sektörünün Oscar'larından İzmir'in 9 Eylül kutlamalarına ödül
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ANKA'da yer alan habere göre, İzmir’in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde hafızalardan silinmeyecek bir 9 Eylül kutlamasıyla tarihe geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, etkinlik ve turizm sektörünün en büyük organizasyonu olan Meetings, Incentives, Conferences and Events (ACE of M.I.C.E.) ödülüne layık görüldü. Kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün “Oscar Ödülleri” olarak bilinen ve M.I.C.E. sektörünün devlerini buluşturan organizasyonun 10. Antalya Nirvana Cosmopolitan Hotel’de düzenlendi. Törende, ödülü İzmir adına İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu aldı.

Yurt içi ve yurt dışından 105 ayrı kurumsal şirketin etkinlik yöneticilerinin belirlediği ödüllerin törenine her yıl, 500 kişilik devlet protokolü, iş ve cemiyet hayatından önemli isimler, turizm ve M.I.C.E. sektörünün profesyonelleri katıldı. Törende 23 kategorideki ödüller sahiplerini buldu.

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Soyulmuş Soğan
3.11.2022 12:57
Orada çalışan biri yok mu? Çıkıp öyle değil desin. Fabrikada 4323 kişi istihdam edileceği ile ilgili 2020 haberleri var. Kaç kişi çalışıyor bu fabrikada?  
 
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