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İtalya Adalet Bakanlığı toplu tecavüzden ceza alan Sivasspor'un eski yıldızını Brezilya'dan istedi

İtalya'da hakkında bir kadına yönelik toplu cinsel saldırı nedeniyle kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan eski futbolcu Robinho için İtalya Adalet Bakanlığı, Brezilya'ya iade talebi gönderdi.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 21:56
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Toplu cinsel saldırı nedeniyle kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan eski futbolcu Robinho'nun başı belada

İtalya Adalet Bakanlığı toplu tecavüzden ceza alan Sivasspor'un eski yıldızını Brezilya'dan istedi
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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, bu ülkede top koşturduğu dönemde, Arnavut bir kadına yönelik arkadaşlarıyla toplu cinsel saldırı suçlamasından hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan Robinho için İtalya Adalet Bakanlığı, Brezilya'ya resmen iade başvurusu yaptı.

Bakanlık ayrıca, 38 yaşındaki Robinho ile beraber bu suça karışan arkadaşları Ricardo Falco ile bir Brezilyalı'nın daha iadesini istedi.


Bu arada Brezilya Anayasası'nın, Brezilyalıların anavatanlarından başka ülkeye iade edilmesine izin vermediği belirtildi.
TOPLU TECAVÜZ CEZASI
Brezilyalı futbolcu, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da 2010-2014 arasında 108 maçta forma giymiş ve 25 gol atmıştı.

Eski golcü, 2013'ün ocak ayında Milano'daki bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle 2017'de 9 yıl hapis cezası almıştı.

İkinci derece mahkeme olan Milano Temyiz Mahkemesi 2020'de, son olarak yargıtay da 2022'de Robinho hakkındaki bu cezayı onamıştı.

Kariyerine, ülkesinin Santos takımında başlayan ve bir dönem kendisi için yüksek bonservis bedelleri ödenen Robinho Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor ve Medipol Başakşehir takımlarının formalarını giymişti.

Asıl adı Robson de Souza olan 38 yaşındaki futbolcu, son olarak yine Santos'a dönmüş ama Milano'daki bu davayla ilgili hakkında çıkan iddialardan ötürü kadro dışı bırakılmıştı.

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