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İki araç kafa kafaya çarpıştı

Kastamonu’nun Tosya ilçe merkezi Cumhuriyet Meydanı'nda iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 00:35
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Tosyada iki araç kafa kafaya çarpıştı

İki araç kafa kafaya çarpıştı
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(İHA)- Edinilen bilgiye göre, Hükümet Caddesi'nden ilçe merkezine seyir halinde olan 37 DD 102 plakalı otomobil ile Atatürk Caddesi'nden ilçe merkezine seyir halinde olan 37 KK 103 plakalı otomobil Cumhuriyet Meydanı kavşağında kafa kafaya çarpıştı. 

Çarpışmanın etkisi ile her iki araç yoldan çıkarak savruldu. 37 KK 103 plakalı araç meydanda bulunan saat kulesine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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