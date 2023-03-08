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Martı araçlarına erişim engeli

. 'Martı TAG' ve 'Martı motosiklet' uygulaması ve internet sitesine erişim engeli geldi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 15:40
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İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası Mahkemeye başvurdu. Martı araçlarına erişim engeli geldi

Martı araçlarına erişim engeli
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İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'nın avukatları tarafından İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, davalı Martı İleri Teknoloji Anonim Şirketi'nin "Martı TAG" ve "Martı Motosiklet" uygulamasıyla yasa dışı korsan taşımacılığı gerçekleştirdiği öne sürülerek, taksi esnafı yönünden haksız rekabet oluşturan bu fiillerin tespiti ve engellenmesi talep edildi.

"Tek Araçla Gidelim" uygulamasında taksici olmayan, toplu taşıma aracı kullanım belgesi bulunmayan kişilerin araçlarını ticari amaçla kullandıkları belirtilen dilekçede, kullanılan elektrikli motosikletlerin de izin ve ruhsatlarının olmadığı aktarıldı.

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası, İBB'nin İstanbul'a bin yeni taksi projesine de karşı çıkmıştı. 

"HATIR TAŞIMASI" UYUMSUZ BULUNDU

Dilekçede, davalı firmanın yetkilisi olduğu şirketin uygulamayı tanımlarken "hatır taşıması" olduğu açıklamasıyla yapılan işin uyumsuz olduğu belirtilerek, "Martı TAG" adlı uygulamadan şirketin veya yetkililerin yolcudan ücret almamasının yapılan işin fiilen "korsan taksi taşımacılığı" olduğu gerçeğini değiştirmediği anlatıldı.

Bu uygulama ile birbirini tanımayan kişilerin belirli bir ücret karşılığında yolculuk yaptığına işaret edilen dilekçede, böylece ticari taşıma ruhsatına sahip olmayan kişilerin vergi vermeyerek yolcu taşıdığı kaydedildi.

Dilekçede, haksız rekabetin durdurulması için "Martı TAG" ve Martı Motosiklet"in internet sitelerine ve mobil uygulamaya erişimin engellemesine yönelik ihtiyati tedbir kararı verilmesi istendi.

 

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