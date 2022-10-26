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Tozluyaka'nın yıldızı Çağla Şimşek'ten taciz itirafı!

Fox TV'nin gençlik dizisi 'Tozluyaka'da Hazal karakterini canlandıran oyuncu Çağla Şimşek, kendisine yapılan tacizi anlattı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 16:57
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Tozluyaka'nın yıldızı Çağla Şimşek: Ahlaksız teklif aldım

Tozluyaka'nın yıldızı Çağla Şimşek'ten taciz itirafı!
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Tozluyaka dizisinde Hazal karakterini canlandıran oyuncu Çağla Şimşek, sosyal medyada taciz edildiğini açıkladı.

"DOLAR RESMİ ATIP..."

Geçtiğimiz aylarda tacize maruz kaldığını ifade eden Çağla Şimşek, "Sosyal medyadan ahlaksız teklif aldım. Dolar resmi atıp 'Bunları sana hediye edebilirim' yazmışlardı" dedi.

Çağla Şimşek hayatında kimse olmadığını da sözlerine ekledi.

ÇAĞLA ŞİMŞEK KİMDİR?

Çağla Şimşek, 1 Ağustos 2002’de İstanbul’da dünyaya geldi. Onu birçok reklam, dizi ve filmlerde gördük. Oldukça yetenekli bir oyuncu olan Çağla Şimşek, 2007 yılında ilk defa “Elveda Derken” dizisinde kamera karşısına çıkmıştır.

Bir dönem Elveda Derken dizisinde Naz karakteri ile izlediğimiz güzel oyuncu şu sıralar Tozluyaka dizisinde Hazal karakterini canlandırıyor.

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