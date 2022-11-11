11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Telefonla tacize 'indirimsiz' hapis cezası

İzmir'de güvenlik görevlisi Özge T.'yi (31), cep telefonundan arayıp, mesaj atarak arkadaşlık kurmak için birçok kez taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Hasan Ali T.'ye (34) 2 yıl 3 ay, kadının numarasını verdiği ileri sürülen Mehmet Fatih B.'ye (30) ise 2 yıl hapis cezası verildi. Hakim, sanıkların cezalarında takdir indirimi de yapmadı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 15:40
Takip Et

Telefonla tacize 'indirimsiz' hapis cezası

Telefonla tacize 'indirimsiz' hapis cezası
+
Aa
-

Özge T.'nin cep telefonuna, 14 Ekim 2020'de arama geldi. Tanımadığı numaradan aranan Özge T. ile arkadaşlık kurmak istediğini söyleyen kişi, tacizini sürdürdü. Hem mesaj atan hem de arama yapan kişi, Özge T.'nin "Numaramı kimden aldın?" sorusu üzerine evli Mehmet Fatih B.'nin ismini verdi.

DAVA AÇILDI

Telefonla sürekli rahatsız edilen Özge T., polise giderek şikayetçi oldu. Polis, hat sahibinin evli Hasan Ali T. olduğunu belirledi. Soruşturma sonrası Hasan Ali T. ile Mehmet Fatih B. hakkında İzmir 45'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İddianamede, her 2 sanık için 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına verme, yayma ve ele geçirme' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanık Hasan Ali T. hakkında ayrıca 'huzur ve sükununu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla telefon etme, gürültü yapma ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

'İYİ HAL İNDİRİMİNİN UYGULANMAMASI ÖNEMLİ'

Davanın 21 Ekim'deki 4'üncü duruşmasında mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Sanıklardan Mehmet Fatih B. 2 yıl, Hasan Ali T. ise 2 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. Sanıklar hakkında takdir indirimi de yapılmadı. Sanıklar için verilen karar, avukatlarca istinaf mahkemesine taşındı.

Özge T.'nin avukatı Nazlı Demir, davada dikkat çeken tutum sergilendiğini belirterek, "Bu dosyanın önemi, halk arasında 'takım elbise- kravat indirimi' olarak bilinen iyi hal indiriminin uygulanmamış olmasıdır. Bu kararın benzer dosyalara da örnek teşkil ederek, uygulanmamasını temenni ediyorum. Diğer kadınlarımız için inanılmaz önemli çünkü kadınlar, kendilerini taciz eden erkeklerden bir kaçış yolu olduğunu bilecek. Böylece kendilerini daha güvende hissettireceklerdir" dedi. (AA)
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
1
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
2
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
3
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
4
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
5
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
6
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
7
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿İnsanlardan kaçıp ormanda yaşayan gencin değişimi
﻿İnsanlardan kaçıp ormanda yaşayan gencin değişimi
﻿İnsanlardan kaçıp ormanda yaşayan gencin değişimi
﻿Cuma hutbesinde, doğal afetlere karşı tedbir çağrısı
﻿Cuma hutbesinde, doğal afetlere karşı tedbir çağrısı
﻿Cuma hutbesinde, doğal afetlere karşı tedbir çağrısı
﻿İnternet paketlerinde yanıltıcı bilgi veren operatör şirketlerine tarihi ceza
﻿İnternet paketlerinde yanıltıcı bilgi veren operatör şirketlerine tarihi ceza
﻿İnternet paketlerinde yanıltıcı bilgi veren operatör şirketlerine tarihi ceza
﻿Rüşvet iddialarıyla ilgili Ataşehir Belediyesi'ne soruşturma
﻿Rüşvet iddialarıyla ilgili Ataşehir Belediyesi'ne soruşturma
﻿Rüşvet iddialarıyla ilgili Ataşehir Belediyesi'ne soruşturma
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.