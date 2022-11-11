Telefonla tacize 'indirimsiz' hapis cezası

Özge T.'nin cep telefonuna, 14 Ekim 2020'de arama geldi. Tanımadığı numaradan aranan Özge T. ile arkadaşlık kurmak istediğini söyleyen kişi, tacizini sürdürdü. Hem mesaj atan hem de arama yapan kişi, Özge T.'nin "Numaramı kimden aldın?" sorusu üzerine evli Mehmet Fatih B.'nin ismini verdi.

DAVA AÇILDI

Telefonla sürekli rahatsız edilen Özge T., polise giderek şikayetçi oldu. Polis, hat sahibinin evli Hasan Ali T. olduğunu belirledi. Soruşturma sonrası Hasan Ali T. ile Mehmet Fatih B. hakkında İzmir 45'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İddianamede, her 2 sanık için 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına verme, yayma ve ele geçirme' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanık Hasan Ali T. hakkında ayrıca 'huzur ve sükununu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla telefon etme, gürültü yapma ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

'İYİ HAL İNDİRİMİNİN UYGULANMAMASI ÖNEMLİ'

Davanın 21 Ekim'deki 4'üncü duruşmasında mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Sanıklardan Mehmet Fatih B. 2 yıl, Hasan Ali T. ise 2 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. Sanıklar hakkında takdir indirimi de yapılmadı. Sanıklar için verilen karar, avukatlarca istinaf mahkemesine taşındı.

Özge T.'nin avukatı Nazlı Demir, davada dikkat çeken tutum sergilendiğini belirterek, "Bu dosyanın önemi, halk arasında 'takım elbise- kravat indirimi' olarak bilinen iyi hal indiriminin uygulanmamış olmasıdır. Bu kararın benzer dosyalara da örnek teşkil ederek, uygulanmamasını temenni ediyorum. Diğer kadınlarımız için inanılmaz önemli çünkü kadınlar, kendilerini taciz eden erkeklerden bir kaçış yolu olduğunu bilecek. Böylece kendilerini daha güvende hissettireceklerdir" dedi. (AA)

