Trabzon Üniversitesi öğretim üyesi 14 akademik personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Trabzon Üniversitesi öğretim üyesi, profesör ve doçent olmak üzere 14 akademik personel alacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi ise2 aralık 2022 olarak açıklandı.

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklama: ''Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi kapsamında öğretim üyesi alınacaktır.'' denildi.

GENEL ŞARTLAR

1) Başvuracak adayların 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesindeki genel şartları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu (23, 24 ve 26 ncı madde), Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönerge'sinde (https://personel.trabzon.edu.tr) istenen şartları sağlamaları gerekir.

2) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların YÖKDİL, YDS, KPDS veya ÜDS'den en az 65 ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir yabancı dil puanı almış olmaları gerekir.

3) Üniversitemiz "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönerge"sine istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar, müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadro atamaları yapılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER

Profesör Kadroları İçin;

1) Bir Adet Başvuru Dosyası (Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi)

2) Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, yayınlarının tamamını içeren 6 (altı) adet taşınır bellek veya CD.

Doçent Kadroları İçin;

1) Bir adet Başvuru Dosyası (Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi)

2) Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, yayınlarının tamamını içeren 4 (dört) adet taşınır bellek veya CD.

Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin;

1) Bir adet başvuru dosyası (Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora/sanatta yeterlilik diplomalarının fotokopileri, özgeçmiş ve yayın listesi) (e-Devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilecektir)

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora/sanatta yeterlilik diplomalarının fotokopisi, özgeçmiş ve yayın listesi, yayınlarının tamamını içeren 4 (dört) adet taşınır bellek veya CD.

GENEL AÇIKLAMALAR

1) Adaylar, başvuru dilekçesinde (https://personel.trabzon.edu.ti7S/3429/formlar), duyuru ilan numarasını mutlaka belirtip, dilekçeyi eksiksiz doldurmalıdırlar.

2) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

3) Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

4) Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan veya e-Devlet sistemi üzerinden alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde halen görev yapmakta olan adaylar hariçtir).

5) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

6) Başvuru döneminde alınan adli sicil belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden alınan belge)'de başvuru belgelerine eklenmelidir.

7) istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak olup atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

8) Başvuruda istenen belgelerin noter onaylı olması zorunlu değildir (Kurum onaylı veya barkodlu / karekodlu e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir).

9) İdarenin gerekli görmesi halinde her aşamada ilanda değişiklik yapılabilir, ilan kısmen veya tamamen iptal edilebilir. Üniversite resmi internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

10) Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete'de ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün olup başvuru süresi 15'inci günün mesai saati sonunda (Saat 17.00'de) biter. Süresi içinde ulaşmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir. Postada yaşanacak gecikmeler dikkate alınmayacak olup bundan Üniversitemiz sorumlu değildir.

11) Başvuru evrakları adaylara iade edilmeyecektir.