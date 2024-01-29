Trabzon'da bahane çok çözüm yok. Neredesin Abdullah Avcı? Volkan Aliakar yazdı

Trabzonspor taraftarı takımına küsmüş. Tribünler bomboştu. Nasıl küsmesin?

3 maçtır kazanamıyorlardı. 1-1'lik Antalya beraberliğiyle başlayan kötü seri, Galatasaray karşısında alınan 5-1'lik tarihi mağlubiyetle devam etti. Ardından da Karadeniz derbisinde Rizespor'a 1-0 yenildiler. Bu periyotta sergilenen futbol da hayal kırıklığı yarattı.

Kasımpaşa karşısına "kötü gidişe dur" demek için çıktılar.

Hüseyin Türkmen, Filip Benkovic, Göktan Gürpüz, ve Orisic sakatlıkları, Pepe, Trezequet, Onuachu ise Afrika Kupası'nda olmaları nedeniyle oynayamadı. Eksikler tabii ki önemli ancak hiçbir bahaneyi kaldırmazdı bu maç.

Trabzonsporlu futbolcular da bunun bilinciyle sahaya çıktı. Başlama düdüğüyle birlikte sahada ne yaptığını bilen bir takım vardı.

13. dakikada golün ilk sinyali geldi, Enis Destan'a kaleci izin vermedi.

19'da Enis'ler sahneye çıktı, Trabzonspor'u öne geçirdi. Enis Bardhi'nin ortaladığı topa Enis Destan kafayı vurdu.

Kasımpaşa savunmasının göbeğinde oynayan 17 yaşındaki iki stoper Taylan ve Yasin'in tecrübesizliğinden iyi faydalandı Enis Destan.

Enis pırlanta gibi bir çocuk. Sahadaki duruşu, takım arkadaşları, rakip ve hakem ile diyaloğu hep pozitif.

Golden sonra saha kenarına koştu sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Hüseyin Türkmen'in formasını aldı ve takım arkadaşına "Geçmiş olsun" dileklerini gönderdi.

44'te Trabzonspor çok net bir fırsat harcadı. Visca sağdan ceza sahası içine girdi, boş kaleye yuvarlasın diye Fountas'ı gördü. Ancak Yunan futbolcu bir adım geride kalınca büyük fırsat kaçmış oldu.

Trabzonspor adına ilk yarıdaki olumlu tablo ikinci yarıda adeta kabusa dönüştü.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu cezalıydı. Yardımcı antrenör Barış Kanbak yönetimindeki İstanbul ekibi; soyunma odasından golle döndü!

47. dakikada Aytaç Kara elini kolunu sallaya sallaya skoru 1-1'e getirdi. Ne defans oyuncuları ne de kaptan Uğurcan onu engelleyemedi. VAR; gol öncesi topun dışarıdan çevrilip çevrilmedini uzun süre kontrol etti. Ardından gol geçerli sayıldı.

56'da Kasımpaşa penaltı bekledi, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Tugay Kaan Numanoğlu beyaz noktayı gösterdi.

58'de Hajradinovic ile Kasımpaşa 2-1 öne geçince Trabzonspor taraftarının haklı isyanı başladı. Tribünlerden yükselen "Yuh" sesleri, sonra "Yönetim istifa" tezahüratları vardı.

65'te Enis Destan'ın şutunda topun direkten döndü.

75'te Da Costa kafayla skoru 3-1'e getirip, Kasımpaşa'yı iyice rahatlattı.

90+1'de Poyraz Efe'nin golü sadece skoru değiştirdi: 2-3.

Trabzonspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Artık top Abdullah Avcı'da...

Bu şehir; şampiyonluk hasretini bitiren Abdullah Avcı'dan bahane değil çözüm bekliyor.

Sahasında oynadığı üst üste iki maçta; Galatasaray'dan 5, Kasımpaşa'dan 3 yiyen takım değil.