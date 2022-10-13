Pasifik Okyanusu ortasında dev gemide Trabzonspor bayrağı açıp dans ettiler

Trabzonlu ve Trabzonsporlu olan gemi kaptanı Fatih Cevahiroğlu, gemi mürettebatı ile Pasifik Okyanusu'nda muhteşem bir gösteriye imza attı.
Okyanusun Ortasında Trabzonsporlu Kaptan ve Filipinli Tayfalarının Trabzonspor dansı sosyal medyada gündem oldu.
İşte Trabzonsporlu gemi kaptanı Fatih Cevahiroğlu'nun tamamı yabancı uyruklu gemi mürettebatı ile Çin-Brezilya arası Büyük Okyanus'ta çektiği klip.
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