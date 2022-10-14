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Abdullah Avcı: Oyuncularımı tebrik ediyorum

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, 4-0'lık Monaco galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 00:35
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Abdullah Avcı'dan tarihi fark sonrası açıklamalar

Abdullah Avcı: Oyuncularımı tebrik ediyorum
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UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor sahasında Monaco'yu farklı mağlup etti. Bordo mavililer, Fransız ekibini 4-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

''Bugün herkes kazandı, süper. Türk futbolu adına, ülke futbolu adına. Tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Trabzonspor, Trabzon için, taraftar için, birbiri için oynadığı zaman işler çok farklı oluyor. Futbol, konsol oyununa benzemiyor. Tekrarlar yapmamız gerek. Oyuncularımızın geri dönmesi ve antrenmanlarımızla Kasım ayında ritmimizi, tempomuzu ve kalitemizi yakalayacağız." dedi.

"BEKLENTİLERİ YERİNE GETİRDİ"

Hüseyin Türkmen'in hakkında konuşan Avcı, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hüseyin Türkmen uzun süredir aramızda değildi. Bugün beklentileri yerine getirdi. Larsen'in sakatlık riski olduğu için bugün oynatmadık. Önemli bir lig maçına çıkacağız. Artık burayı kapattık ve tamamen oraya odakladık. Taraftarlara da çok teşekkür ediyorum bugün için. Bir geçiş dönemindeyiz. Dorukhan, Visca, Peres yoklar aramızda." ifadelerini kullandı.

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