Depremin vurduğu 10 ili dakika dakika anacaklar! Trabzonspor açıkladı

Bordo-mavili ekip, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle maç sırasında tezahürat yapılmasını istemediği dakikaları paylaştı.
Trabzonspor, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye'nin il kodu olan dakikalarda taraftarların tezahürat yapmamasını istedi.
1. Dakika - Adana
2. Dakika - Adıyaman
21. Dakika - Diyarbakır
27. Dakika - Gaziantep
44. Dakika - Malatya
46. Dakika - Kahramanmaraş
63. Dakika - Şanlıurfa
79. Dakika - Kilis
80. Dakika - Osmaniye
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