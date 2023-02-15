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Depremin vurduğu 10 ili dakika dakika anacaklar! Trabzonspor açıkladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında Basel'i konuk edecek Trabzonspor anlamlı bir organizasyona imza atacak. Bordo - Mavili taraftarlar dakika dakika depremin vurduğu 10 ili anacak.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 14:26
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Trabzonspor açıkladı tezahürat yapılmayacak

Depremin vurduğu 10 ili dakika dakika anacaklar! Trabzonspor açıkladı
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Bordo-mavili ekip, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle maç sırasında tezahürat yapılmasını istemediği dakikaları paylaştı.

Trabzonspor, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye'nin il kodu olan dakikalarda taraftarların tezahürat yapmamasını istedi.

1. Dakika - Adana

2. Dakika - Adıyaman

21. Dakika - Diyarbakır

27. Dakika - Gaziantep

44. Dakika - Malatya

46. Dakika - Kahramanmaraş

63. Dakika - Şanlıurfa

79. Dakika - Kilis

80. Dakika - Osmaniye

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