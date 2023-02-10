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Trabzonspor Kulübü depremzedeleri Trabzon'a getirdi

Bordo-mavili ekip, depremzedeleri takım otobüsüyle Trabzon'a getirdi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 14:23
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Trabzonspor depremzedeleri Malatya'dan Trabzon'a getirdi

Trabzonspor Kulübü depremzedeleri Trabzon'a getirdi
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Trabzonspor ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşlar için takım otobüsünü Malatya'ya gönderdi.

Takım otobüsü, sabah saatlerinde Trabzon'a getirildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

''Depremzedelerimiz Trabzon'a getirildi

Kulübümüzün Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza yönelik yardım çalışmaları devam ediyor.

AFAD'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren kulübümüz, yüksek soğuğa dayanıklı uyku tulumu ve kışlık ürünler içeren yardım tırlarımızın haricinde takım otobüsümüzü de Malatya'daki depremzedelerimizin Trabzon'a dönmesi için afet bölgesine göndermişti.

Takım otobüsümüz, bugün sabah itibarıyla 39 kişiyle birlikte Trabzon'a geldi. Depremzedelerimizin bazıları şehrimizde konaklayacakları yerlere bırakıldı, bazıları ise Giresun ve Ordu'ya ulaştırılmak üzere servis aracına aktarıldı.

Bu vesileyle hepimizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz.''

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