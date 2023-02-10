Trabzonspor iki maçın gelirini depremzedelere bağışlayacak

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzon’da oynanacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmasında, Basel ile oynayacakları maçın bilet gelirlerinin deprem bölgesine bağışlanacağını duyurdu.

Başkan Ağaoğlu, Almanya'da müsait bir tarihte hazırlık maçı yaparak, oradan gelecek olan kazancı da deprem bölgesine göndereceklerini açıkladı.

Ağaoğlu; Almanya'da büyük bir Bundesliga ekibiyle 50.000 kişilik statta yapılacak maçın gelirinin tamamının, depremzedelere bağışlanması yönünde planları olduğunu belirterek ‘’Bu düşüncemiz geçerliliğini koruyor. Bu takvimde araya sıkıştırabilirsek ciddi bir gelir elde edebileceğimizi düşünüyorum. Trabzonspor yönetimi olarak; Basel maçından elde edilecek olarak gelirin depremzedelere gönderilmesi yönünde karar aldık. Ne yapsak azdır" dedi.

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