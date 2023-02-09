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Ahmet Ağaoğlu: İçtiğimiz sudan utanır olduk

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, deprem felaketinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 10:45
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Trabzonspor başkanından deprem sözleri

Ahmet Ağaoğlu: İçtiğimiz sudan utanır olduk
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6 Şubatta gerçekleşen merkezi Kahramanmaraş olan büyük deprem felaketinde bütün spor camiaları, seferberlik içine girdi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Trabzonspor'un yardım tırının yola çıktığını ifade etti ve deprem felaketinin üzüntüsünü yaşadıklarını da vurguladı.

"İÇTİĞİMİZ SUDAN UTANIR HALE GELDİK"

 Ahmet Ağaoğlu, "Ne uyuyabiliyoruz, ne yiyebiliyoruz... İçtiğimiz sudan bile utanır hale geldik. Bunun altından kalkacağız. Dayanışmanın en güçlü örneğini göstererek, bu travmanın içerisinde çıkacağız. Türk milleti büyük bir millet, ilginç bir süreçten geçiyoruz. Allah bir daha göstermesin. Ülkenin neredeyse % 15-20'sini etkileyen felaket. Haber alır almaz yapabildiğimiz ilk şey TS-Club'lardaki kışlık ürünleri hazır hale getirdik" dedi.
 

"50 ÇOCUĞUMUZA HİZMET VEREBİLECEK DURUMDAYIZ"

Ağaoğlu şöyle devam etti: "Ayrıca İstanbul ve Bursa'dan temin ettiğimiz uyku tulumları, kışlık ne kadar malzeme varsa mont, bere, atkı, battaniye, kaban bütün mağazaları boşalttık. Altyapının belli bölümlerini boşalttık. Kadir Özcan Tesisleri'nde 10 kız çocuğu ağırlayacağız. Özkan Sümer Akademisi'nde 30-40 çocuğu ağırlayacağız. 8-12 yaş grubunda Ukraynalı çocuklar misafirimiz oluyor. O şekilde bir ayarlama yaptık. Uzun süreli ne kadar sürecekse 1-2 yıl konuşlandıracak sisteme getirdik. 50 çocuğumuza hizmet verebilecek durumdayız."

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